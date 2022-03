KREĆE SEZONA ALERGIJA: Evo ko je prvi na udaru! Pazite se i ovih stvari!

Analiza krvi na imunoglobulin E može da pokaže jasnu razliku između osobe koja pati od alergije i one koja je inficirana koronavirusom, kaže dr Tatjana Radosavljević

S prolećem dolazi i sezona alergija, što osobama koje su alergične na polen, sunčevu svetlost ili grinje zadaje mnogo muka!

Aktivnost polena drveća, i to najviše platana, breze, čempresa, bukve i lipe, već je u jeku.

Ana Nikolić iz udruženja "Alergija i ja" za Kurir kaže da je polen drveća već krenuo, a da će za njima uskoro da se aktivira i polen korova i trave.

Tako crvenilo, kašalj, svrab, bol u grudima i kratak dah ne treba da vas začude ako ih osetite, čak i ako ranije niste bili skloni alergenima:

- Prvih nekoliko dana oni koji osete simptome neće biti sigurni da li je u pitanju korona ili ne. Razlika je ta što se simptomi alergije ublažavaju antihistaminicima i redovnim terapijama, koje po statistikama traju 12 dana. Nema pojave temperature, a kašalj kod alergije je drugačiji. Takođe, što se tiče omikron soja korone, tu nema gubljenja mirisa i ukusa. Ipak, ako oni koji su skloni alergijama u nekom trenutku izgube čulo mirisa, ne treba da brinu, već samo da dobro otpuše nos i čulo će se vratiti.

Pazite na ljubimce: Četkajte ih posle šetnje Ana Nikolić iz udruženja "Alergija i ja" kaže da u doba kada vegetacija buja i alergeni rade ljudi koji su skloni alergijama treba da obrate pažnju na svoje ljubimce: - Posle boravka u prirodi bitno je očetkati psa pre ulaska u kuću. Oni na svom krznu pokupe čestice, deca i odrasli ih posle grle i ljube, i javljaju im se reakcije. Zato je prevencija bitna.

Nikolićeva dodaje da oni koji imaju problem sa alergijom sada već treba da počnu da piju svoju redovnu terapiju, ispiraju nos fiziološkim rastvorom ili nekim preparatom morske soli. Navodi takođe da postoje preparati koji oblažu sluzokožu nosa i ne dozvoljavaju da se alergeni lepe na nju.

Dr Tatjana Radosavljević, pulmolog, kaže da analiza krvi na imunoglobulin E može da pokaže jasnu razliku između osobe koja pati od alergije i one koja je inficirana koronavirusom.

Sumnjate na alergiju: Gde se testirati Testiranje na alergene radi se u alergološkim centrima ili privatnim laboratorijama, kaže za Kurir dr Tatjana Radosavljević, pulmolog. - Ne moraju se raditi pri prvoj pojavi alergije, već ako alergolog ili lekar procene da je to potrebno. Lekar daje uput za kožne testove i ti uputi važe za državne ustanove. Alergologa ima širom Srbije. Takođe, ko želi može da uradi test privatno, ali privatne laboratorije ne rade test na koži - kaže dr Radosavljević.

- Ključna razlika između osobe koja je inficirana koronavirusom i one koja ima alergiju je povišena temperatura. Dok osobe koje su inficirane koronom imaju temperaturu, one sa alergijom imaju kijavicu i crvenilo - kaže ona i ističe da oni koji pate od alergija moraju preventivno da uzimaju lekove, naravno, uz konsultaciju s lekarom.

- Jedan od glavnih znakova možete videti ako uradite krv, to jest analizu na imunoglobulin E. On je jako povišen kod osoba sa alergijom, a uopšte se ne menja kod osoba koje imaju kovid infekciju. Zapušen nos može da dovede do gubitka čula mirisa, ali ne i čula ukusa. Prema tome, ako neko zbog alergije izgubi čulo mirisa, to je zbog zapušenog nosa - navodi Radosavljevićeva.

Ana Nikolić kaže da je prevencija - izbegavanje alergena - veoma bitna.

Osim lične higijene: redovnog tuširanja, pranja kose i svakodnevnog menjanja odeće, postoje, kaže ona, i neke dnevne rutine koje pomažu.

- Bitno je ne držati otvoren prozor noću i u ranim jutarnjim satima, redovno čistiti klimu u kolima i u kući, izbaciti zavese i jastučice i koristiti usisivače sa HEPA filterom, za one koji su u mogućnosti.

Simptomi alergije

- crvenilo

- kašalj

- svrab

- bol u grudima

- kratak dah

Simptomi korone (omikrona)

- curenje iz nosa

- glavobolja

- malaksalost

- bol u grlu

- bol u leđima

- temperatura