Vulin: Za smrt u saobraćaju nema opravdanja - za pet dana čak 1.600 vozača je prekoračilo brzinu u blizini pešačkog prelaza

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je pripadnike saobraćajne policije koji u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja kontrolišu brzinu kretanja vozila na srpskim putevima i ukazao da je u prvih pet dana akcije saobraćajna policija kontrolisala oko 20.000 vozila, od kojih je saobraćajni prekršaj napravilo 17.700 vozača.

„Od 20.000, 17.700 je bilo u prekršaju, od toga 14.700 je prekoračilo brzinu, a 1.600 vozača je prekoračilo brzinu u blizini pešačkog prelaza“, precizirao je ministar Vulin.

Poručio je da za smrt u saobraćaju nema opravdanja i da je svaki izgubljen život na putevima, odgovornim ponašanjem, mogao i morao biti izbegnut.

„Nemojte reći da vam niko nije rekao da ne treba da vozite brzo, nemojte reći da niko nije rekao da vam treba neka obuka da ne budete pijani ili drogirani kada sednete za volan, nemojte da kažete da je bilo ko trebalo da vam kaže i pouči vas da ne treba da jurite u blizini pešačkog prelaza. Svaka smrt u saobraćaju mora i može da se izbegne, smrt na pešačkom prelazu je nešto što sebi ne možete da dopustite, da vozite pijani ili drogirani“, istakao je ministar Vulin.

Apelovao je na vozače da se ponašaju odgovorno i poštuju saobraćajne propise i da kada sednu za volan razmišljaju da li je to poslednji put da voze kao slobodni ljudi, da li je to poslednji put da se vraćaju svojim porodicama, da li je to poslednji put da su ljudi koji sebi nemaju šta da prebace.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije do 27. marta 2022. sprovode akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila, a sprovodi se u trideset evropskih zemalja koje su članice Mreže saobraćajnih policija Evrope – ROADPOL.

U prva dva meseca ove godine, na putevima u Srbiji dogodila se 61 saobraćajna nezgoda sa poginulim licima, a u gotovo polovini tih nezgoda kao jedan od uticajnih faktora javljala se neprilagođena brzina uslovima saobraćaja i stanju puta.

Takođe, tokom navedenog perioda, saobraćajna policija sankcionisala je oko 65.000 vozača zbog učinjenog prekršaja prekoračenja brzine, što je dvostruko više u odnosu na prva dva meseca 2021. godine