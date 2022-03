Spasio je klijent! Nakon FILMSKOG BEKSTVA iz kandži prostitucije Nevena se sa TRGOVCIMA BELIM ROBLJEM srela oči u oči - da se naježiš!

Nevena Mitić bila je žrtva trgovine ljudima. U Holandiju je odvedena 1995. godine i bila je primorana na prostituciju. Imala je 21 godinu kada je postala robinja. Odvedena je u inostranstvo bez dokumenata, daleko od porodice koja je ostala u Nišu.

- Dolazim iz porodice gde je bilo puno nasilja. To je glavni razlog zašto sam jedva čekala da odem negde i da živim mirno bez tog nasilja. Tražila sam beg iz porodice, jer je bilo puno nasilja. Samo sam želela da imam normalan život. Zaljubila sam se, verovala sam da će me neko spasiti. Bilo smo zajedno samo nekoliko meseci, nije mi to bilo važno, nije mi bilo važno ni gde idem, ni šta ću da radim, samo da odem. Nemam puno sećanje šta mi je rekao gde idemo i šta ćemo da radimo. Mene je samo interesovalo da odem. Otac je skoro svakodnevno tukao moju majku, od kako ja znam za sebe. Samo sam se pitala gde je bio do sada - verovala sam da je to moj izlaz - počinje svoju priču Nevena Mitić.

Čim sam ušla u voz znala sam da me nešto strašno čeka, zato što se taj čovek prema meni promenio. To je bila neka zver ispred mene i znala sam da mi se nešto strašno sprema. Njegovo ponašanje se spremilo, prestao je da glumi i pokazao je svoje pravo lice. Prvo je priča kako ja njemu dugujem jer je on mene odveo u svet, iz jedne takve porodice, gde nisam imala nikakvu budućnost. Već od prvog dana njemu dugujem . Uzima mi pasoš i onda mi je bilo jasno kako ću vratiti dug

Kako dodaje, tu je ponovo bilo puno nasilja i psihološkog maltretiranja i rekla sam da želim što pre da odem da radim jer treba da vratim dug. Od tada je prošlo oko 25 godina.

- Tamo sam bila oko dve godine. Verovala sam da će doći neko ko će se zaljubiti u mene i odvesti me. Nisam smela da bežim, nisam nikome smela da se poverim, pretili su da će mi ubiti porodicu. Posle oko dve godine, upoznala sam čoveka koji mi je pomogao i odveo me. To je bilo kao u filmu, morala sam da uzmem taksi do jednog mesta, pa peške do njegovog automobila. Morala sam da se krijem kako me ne bi našli. Posle bega sam bila oko dva meseca sa njim u Holandiji i onda sam poželela da odem daleko gde ima sunca i gde mogu slobodno da hodam. Dobila sam poziv da odem u Brazil. Dobila sam lažni pasoš koji mi je spasio život - priseća se Nevena.

Prema njenim rečima, Brazil joj je vratio snagu koju je mislila da je izgubila.

Susret sa ljudima koji su je zarobili joj je njaveća životna pobeda

- Tražili su me. Posle puno godina rada na sebi u Brazilu shvatila sam da moram da se suočim sa njima, poželela sam da se oslobodnim svih strahova i srela sam se sa njima. Instinktom sam išla. Verovala sam da ne mogu da mi urade ništa što pre toga već nisu. To jedna od mojih najvećih pobeda, kada sam shvatila da nemam čega da se bojim. Ne verujem da se stvari dešavaju slučajno - nastavlja je Nevena.

Ona je, kaže, četiri puta nedeljno išla na psiho terapije, praktikuje filozofiju budzma i joge što joj je mnogo pomoglo da se oporavi.

- Roditeljima sam se javila čim sam stigla u Holandiju, ali je uvek neko stajao pored mene, tako da sam morala da kažem da je sve super - priseća se Nevena i