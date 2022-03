TRESE SE JUG SRBIJE! Registrovan zemljotres 11 kilometara od Prizrena (FOTO)

Na jugu Srbije na Kosovu i Metohiji u okolini Prizrena danas je zabeležen zemljotres jačine 2,8 stepeni Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa, koji se dogodio u 10:03 sati, bio je 11 kilometara od Prizrena u selu Ðinovce na dubini od dva kilometra, navedeno je na Tviter nalogu EMSC.

#Earthquake (#tërmet) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.8 || 11 km NE of #Prizren (#Kosovo) || 18 min ago (local time 10:03:31). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/m9Xh6ZrBRz