DRŽAVA DANAS NA RAČUNE GRAĐANA ISPLAĆUJE 4,5 MILIONA EVRA! Proverite da li ste na spisku i da li će i vama LEĆI NOVAC

Naredni krug isplate biće tek naredne godine.

Ministarstvo finansija Srbije isplatiće danas akontaciju obeštećenja u novcu za 3.462 bivša vlasnika, u iznosu od 4.556.054,48 evra, na osnovu pravosnažnih rešenja o utvrđivanju iznosa obeštećenja, koje je prethodno donela Agencija za restituciju.

Iznos akontacije je 10 odsto od utvrđenog iznosa obeštećenja, po svim zakonskim osnovama bivših vlasnika, a isplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Isplata u celosti

- Ukoliko je iznos obeštećenja manji od 1.000 evra, on će biti isplaćen u celosti, a ukupno ima 950 takvih rešenja - navedeno je u saopštenju Ministarstva finansija.

U slučaju kada umesto bivšeg vlasnika pravo obeštećenja ostvaruju zakonski naslednici, iznos akontacije deli se na zakonske naslednike saglasno njihovim utvrđenim udelima.

Ministarstvo finansija naglašava da je, bez obzira na to da li se radi o bivšim vlasnicima, njihovim zakonskim naslednicima ili naslednicima preminulih primalaca obeštećenja, radi isplate akontacije, za svakog primaoca akontacije, potrebno dostaviti određenu dokumentaciju.

- Resorno ministarstvo još jednom upućuje poziv svima, koji spadaju u gore navedene kategorije, a do sada nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, da to učine u najkraćem roku, kako bi im bila isplaćena akontacija. Planirano je da se ove godine isplati ukupno 5.638.263,63 evra, a danas se isplaćuje akontacija za one koji su do sada dostavili potrebnu i validnu dokumentaciju - navode iz ministarstva.

Sledeća isplata

Naredni krug isplate akontacije obveznicima čija rešenja postanu pravosnažna do 30. juna ove godine, biće isplaćen 31. marta sledeće godine.

Izmenama i dopunama Zakona o izmenama i dopunama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koje su usvojene u decembru 2020. godine, propisano je da se obeštećenje u vidu državnih obveznica Republike Srbije vrši emitovanjem obveznica, jednom godišnje za iznos obeštećenja koji utvrđuje Agencija za restituciju, na osnovu donetih rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna do 30. juna tekuće godine. Na osnovu tih rešenja, isplate se vrše 31. marta naredne godine.