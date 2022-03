KIŠA, PA ZAHLAĐENJE I SNEG! Ozbiljan prelaz u najavi vremenske prognoze: Prva 3 dana aprila biće SUMANUTA

Ali to nije sve - stiže i pesak iz Sahare!

Preoteklih dana uživali smo u suncu i toplim prolećnim danima. Međutim, već danas imamo nešto niže temperature i padavine, a predstojećeg vikenda moguć je i sneg. U naredna tri dana očekuje nas kiša, uz koju ponovo stiže pesak iz Sahare, kaže Goran Mihajlović iz RHMZ-a. Toplije vreme od srede.

Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović kaže da nas narednih dana očekuje pretežno oblačno vreme sa kišom, uz pad temperature.

- Sneg se može očekivati i u subotu u višim planinskim predelima, što se tiče nižih predela - to bi bilo u noći od subote ka nedelji ponegde i ne bi bilo nešto značajno u smislu gomilanja snega. Ovaj tip vremena će trajati do utorka, od srede se očekuje toplije vreme i povratak višim temperaturama - rekao je Mihajlović.

Prestanak padavina očekuje se u nedelju, u ranim jutarnjim satima.

- U nedelju će u većini mesta biti bez padavina - kaže Mihajlović i dodaje da je moguće da će u ponedeljak i utorak biti uslova za mestimičan mraz.

Ipak, ističe da dok traje ovaj period oblačnog vremena neće biti velikog pada temperature. Očekuje se da ukupno padne između 20 i 40 milimetara kiše.

- Nešto više padavina u severnom i severozapadnom kraju, nešto manje na jugoistoku. Vodostaji na većim rekama biće u domenu srednje niskih ili niskih - rekao je Mihajlović napomenuvši da će kiša dobro doći poljoprivrednicima.

Pored kiše, narednih dana možemo ponovo očekivati pesak iz Sahare.

- Razlika je u tome što će biti znatno više količine padavina, pa vidljivost koncentracije peska neće biti tako izražena s obzirom na to da su u prethodnoj epizodi padavine bile slabog intenziteta, pa je i koncentracija peska bila veća u taloženju i mnogo vidljivija. Ovde će doći do izvesnog ispiranja - rekao je Mihajlović i istakao da je reč o normalnoj pojavi koja se dešava do 10 puta godišnje, uglavnom na jesen i u proleće.

Dodaje da će prozori, terase, automobili ponovo biti prljavi, ali da za sređivanje treba sačekati sredinu sledeće nedelje, kada padavine potpuno prestaju.

U prvoj polovini sledeće nedelje maksimalne temperature biće između 6 i 12 stepeni Celzijusa, dok se od polovine sedmice očekuju temperature veće od 10, 12 do 16 stepeni.

April će biti topao, sa padavinama u granicama proseka i srednjem maksimalnom temperaturom od 18 do 20 stepeni, kaže Mihajlović.

Ističe da postepeno ulazimo u pravo proleće, jer nas poslednjih desetak dana aprila očekuju temperature do 25 stepeni.