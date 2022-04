OVAKVU INFLACIJU ZAPAD NE PAMTI: Drastična poskupljenja tresu Evropu, prazni rafovi PLAŠE građane

Najosnovnije životne namirnice postale luksuzna roba.

Poskupljenja koja pogađaju ceo Zapad ne pamte se decenijama. Cene gotovo svih proizvoda skočile su od 10 do 50 odsto. Muku muče i naši prvi susedi Hrvati, kod kojih su od juče svi cenovnici u jednom danu podignuti.

Kako izveštavaju hrvatski mediji, da bi se izborili sa krizom, država je smanjila PDV, socijalno ugroženim građanima je pripremila bonove od 1.000 kuna, a penzionerima deli dodatak u skladu sa penzijama.

GAS SKOČIO 20 ODSTO, STRUJA DEVET ODSTO

U Hrvatskoj je struja poskupela devet odsto, a prema objavi Hrvatske energetske regulatorne agencije, od danas će cena gasa biti povećana u proseku za 20 odsto.

Da bi koliko-toliko zadržali talas poskupljenja, Hrvatska je smanjila PDV sa 13 na pet odsto, i to na sveže meso, ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, kao i na dečju hranu. Porez na maslac i margarin se smanjuje sa 25 na pet odsto. Higijenski ulošci i tamponi do sada su oporezovani s maksimalnom stopom, a ubuduće će biti sa 13 odsto.

SVAKI ŠESTI ITALIJAN U PROBLEMU

Najveća inflacija za poslednjih 30 godina je i u Italiji. Skoro jedna od šest osoba nije u stanju da plati račune. Cene dizela za vozila u ovoj zemlji povećane su za 38,3 odsto, benzina za 31 odsto, za grejanje za 37,4 odsto, a ostalih goriva za 45 procenata.

Električna energija je porasla za 65,5 odsto, a cene prirodnog gasa su skočile za 4,6 u odnosu na februar. Porasle su i cene prehrambenih proizvoda za 5,8 procenata.

Italijansko udruženje za zaštitu potrošača „Kodakons” smatra da je toliko povećanje cena prava tragedija i da će to koštati italijanske porodice 2.674 evra više na godišnjem nivou, dok će samo za hranu morati da izdvoje minimalno još 434 evra godišnje.

PRAZNI RAFOVI PLAŠE GRAĐANE

Cene su u martu nastavile silovit rast i u najvećim evropskim ekonomijama, pri čemu skok računa za energiju, naročito posle ruskog napada na Ukrajinu, utiče na osiromašenje tamošnjih domaćinstava.

U većini zapadnoevropskih zemalja nestašica je jestivog ulja. A tamo gde ga i ima, cene su previsoke. U Nemačkoj je litar zejtina četiri evra, ali u pojedinim gradovima dostiže i deset evra. Cene hleba odavno su povećane i kreću se od dva do 10 evra.

– Imajući u vidu fleš procenu španske statistike da je rast potrošačkih cena u toj zemlji u martu uzleteo na neverovatnih 9,8 posto, kao i jučerašnji podatak Destatista o nemačkoj inflaciji od 7,3 procenta, nacionalni pokazatelji sugerišu da će sutrašnji podaci Evrostata o inflaciji u evrozoni znatno nadmašiti stopu od sedam odsto – predviđaju u ECB.

POSKUPLJENJA DOLAZE U TALASIMA

– Poskupljenja dolaze u talasima. To smo videli kod cene goriva. Sledeće poskupljenje biće osetno u naredne tri-četiri nedelje, a poslednji talas može trajati i do godinu dana – rekao je ekonomista Volfgang Šnelbeher iz konsultantske kuće „Boston konsalting grupa”.

Bojkot uvoza energenata iz Rusije, prema njegovim rečima, imao bi nesagledive posledice.

– Kod nafte je to sprovodljivije nego kod gasa. Kod gasa se mora reći da sve što se sada događa ima psihološki efekat. Ne dolazi manje gasa iz Rusije. Niko do sada nije izračunao šta bi obustava isporuke gasa stvarno značila za lanac snabdevanja – objasnio je on.

NEMA REŠENJA ZA GORIVO

Ukazao je da kada rastu cene energenata, rastu troškovi za svaku kompaniju, i da se to potom širi na sve oblasti. Šnelbeher smatra da su svi instrumenti za ublažavanje posledica rastućih cena energenata već iskorišćeni. Talas inflacije nije mimoišao ni Ameriku. Opšta inflacija u SAD porasla je prošlog meseca za 6,4 procenta međugodišnje, što je najviša stopa od januara 1982. godine, objavilo je Ministarstvo trgovine.

