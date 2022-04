STIGLO NAM JE ZAHLAĐENJE! Danas nigde bez kišobrana, A EVO U KOJIM KRAJEVIMA ZEMLJE ĆE PADATI I SNEG!

U nedelju će u Srbiju stići zahlađenje u svim krajevima uz kišu, a moguća je susnežica i sneg i u nižim predelima na severu i zapadu Srbije u toku jutra.

Popodne padavine prestaju, najpre na severu Srbije. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C na jugu Srbije, a maksimalna dnevna od 5°C do 9°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U Beogradu se u nedelju očekuje zahlađenje sa kišom, a moguća je i susnežica ujutru, a na vrhu Avale sneg. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna dnevna 6°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko 3°C.

U Vojvodini u nedelju zahlađenje sa kišom, a moguća je i susnežica u toku jutra, a na vrhu Fruške Gore sneg. Sredinom dana padavine prestaju, najpre na severu Vojvodine. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C na jugu Srbije, a maksimalna dnevna od 5°C do 9°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

Vreme narednih dana: U ponedeljak ujturu slab mraz, a tokom dana toplije nego u nedelju, na severu sunčano, a na jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 11°C do 15°C.

U utorak i sredu još toplije sa dužim sunčanim periodima. U sredu krajem dana kiša na jugozapadu i jugu.

