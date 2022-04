ODSELIO SE, A SA SOBOM ODNEO I KROV! Komšija stanarima isekao krov na Dedinju, žene dežuraju da se ne vrati. Jednoj pretio: "Grob si sebi iskopala"

Komšija, sa kojim su ostali stanari dve godine imali muku, a koji nije vlasnik nijednog od stanova, tokom selidbe je potpuno uništio krov.

Vlasnici stanova u vili na Dedinju, u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića našli su se u bizarnoj situaciji. Oni gotovo da spavaju pod otvorenim nebom jer im je komšija koji je živeo na spratu iznad skinuo krov.



Na licu mesta zatekli smo vilu staru jedan vek, podeljenu na stanove, kojoj nedostaje pola krova, a umesto njega stoje naslagani najloni kako ne bi prokišnjavalo.

Ćerka vlasnice jednog od stanova Ivana Stojanović priča da je cela agonija počela 7. marta, kad je došla s posla i videla da na pola krova fali crep.

- Komšija, koji nije vlasnik stana, koji je tu bio podstanar u stanu na spratu, nam je skinuo crep i otišao. Sledeće nedelje rešavamo da saniramo bar deo, pošto je padala kiša, sneg. Otvoreni smo, pod otvorenim nebom, karatavan je u pitanju i veliki je rizik da se uruši. Postavile smo najlon. On se vratio 15. marta sa još jednim čovekom i motornom testerom. Ušao je u stan u kom je živeo, izašao na krov i počeo da nam seče grede koje su deo krovne konstrukcije, da nam uništava krov. Tada je prisutan bio MUP i građevinski inspektor - priča Ivana za Telegraf.rs.

Oluja izazvala haos u saobraćaju na Novom Beogradu

Kako kaže, porodice koje žive u vili i dalje su pod otvorenim nebom, a od tada ništa nije urađeno kako bi se njihova životna situacija poboljšala.

- Ne živim ovde sama, imamo komšij. Majka, koja ima 71 godinu, je rođena u ovoj kući. Niti nam se iko obratio, niti smo dobili ikakav predlog ili poziv, naznaku da će neko da odgovara za ovo što je uradio. Taj čovek je u opštini Savski venac kao treće lice predao zahtev za tekuće održavanje koje obuhvata manje radove. Da li ovo nekom liči na tekuće održavanje? Meni ne liči - dodaje.

Buku prikrio selidbom



Vlasnica drugog stana Jadranka Belić priča za naš portal da se spomenuti komšija, koji je živeo u stanu broj pet, jedinom koji se nalazio u potkrovlju, iseljavao tokom vikenda 5. i 6 . marta.

- Ovo je stara kuća, stepenice su drvene, to stvara veliku buku. U dvorištu je bilo dva-tri kombija, puno radnika koji su skidali nameštaj. Mi smo se sklonile da ne smetamo, nismo obraćale pažnju. Nismo htele da izlazimo napolje da zagledamo ko šta radi. Čule smo lupu gore, ali smo to pripisivale selidbi, a i komšije su inače bile bučne. Gore je karatavan i koraci se čuju daleko jače nego u nekoj novijoj zgradi. On se iselio u nedelju, 6. marta, a u ponedeljak 7. marta sam sa ćerkom otišla na put van zemlje. Tog istog dana smo primile poziv od komšinice Ivane Stojanović koja nam je rekla da je kuća bez crepa - objašnjava Jadranka.

Kako ističe, njen bivši suprug, koji živi u drugom stanu u istoj kući, tačno je znao da neće biti kod kuće i "možda je tu situaciju iskoristio da im bude lakše da uništavaju zajednički krov".

- Rekla sam komšinici da zove policiju i građevinsku inspekciju. Išle smo tom logikom jer je u pitanju napad na našu imovinu. Policija je izašla 7. marta, napravila zapisnik o zatečenom stanju i uzela izjave, dok je građevinski inspektor izašao na teren 9. marta. On se ni u jednom momentu nije popeo na tavan da uvidi nivo štete, već je sve posmatrao iz dvorišta, s kapije, a tu ima više od 50 metara udaljenosti. Za tako ozbiljnu štetu ne mogu da verujem da nije prišao bliže da pogleda da li preti neka opasnost, da li su otvorene instalacije, kao što jesu. Gore se greje na plin. Kao vlasnici stanova smo mu nudili da se popne, uz našu saglasnost, ali on to ni u jednom momentu nije uradio - dodaje.

Želja stanara bila je da se naprave fotografije, kako bi imali dokaze za ono što se dogodilo jer su upravo ti dokazi ono što im je potrebno za naknadu štete i podnošenje tužbe. Jedini odgovor koji su dobili od građevinskog inspektora bio je da postave najlon kako bi se zaštitili od eventualne kiše, kao i da, kada naredni put vide nekog na krovu, pozovu policiju, kako bi počinilac bio uhvaćen na delu.

- Crepovi ne samo da su bili skinuti, već i izlomljeni, što znači da je namenski hteo da uništi sve kako ne bismo mogli da ih vratimo. Naša prva pomisao je i bila da samo vratimo skinut crep - objašnjava Jadranka.

Na smenu čuvale stražu



Po savetu građevinskog inspektora, stanari su pronašli jednu građevinsku firmu čiji su radnici uzeli najlon i prekrili krov da se koliko toliko obezbede. Od tog momenta, žene iz stanova u kući pravile su dežurstva.

- Trudile smo se da uvek neko ostane kod kuće jer smo se plašile šta može da bude njegov sledeći korak. Menjale smo se, ćerka je spavala u dnevnom boravku kako bi čula da li se neko penje na krov. U utorak, 15. marta, negde posle 10 sati, čule smo da se otvara kapija. Komšija koji je živeo u stanu broj pet, čiji nije vlasnik, i koji se iselio desetak dana ranije, došao je sa radnikom i sa motornom testerom. Popeli su se u stan broj pet i tamo su se zatvorili. On iz svog stana jedini može sa svojih prozora jako lako da pristupi krovu. Čovek koji je došao sa njim izlazi na krov i skida najlon. Moja ćerka i komšinica Olivera Stojanović su ga upozorile, govorile da siđe s krova, da bi im on odgovorio da mu je gazda rekao da radi. Zvale su policiju da kažu da imamo treće lice na krovu, da je u toku uništavanje naše imovine i da smo ugrožene - priča vlasnica stana.

Kako objašnjava, radnik je pocepao najlon i motornom testerom isekao konstrukciju krova, odnosno grede, takozvane rogove. Kada je policija pristigla, policajac je čoveku rekao da prestane sa uništavanjem krova, a on je ponovio da je dobio nalog od gazde.

- Policija se popela u stan broj pet da ih legitimiše, što stoji u policijskom zapisniku. Komšija je rekao da ima sve papire, da nema nikakvih problema i izvadio je zahtev za izdavanje obaveštenja o tekućem održavanju koji se podnosi opštini kada su u pitanju radovi koji su manjeg obima - krečenje, neka zamena. Krov nikako ne može da bude tekuće održavanje, naročito ne seča rogova. On je to sve radio na zajedničkom krovu i nije imao saglasnost nijednog od vlasnika stanova. Pokazao je policajcima taj papir i odgovor opštine Savski venac u kom je navedeno da za takvu vrstu radova nije potrebna dozvola. Naveo je i popravku oštećenih delova fasade i oštećenih delova oluka i olučnih cevi, ali je, isto tako, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, naveo da je vlasnik nepokretnosti za koju podnosi zahtev. To je laž i krivično delo. U katastru jasno stoji ko su vlasnici stanova - dodaje Jadranka.

Kako ističu vlasnice stanova, sporni komšija živeo je u stanu broj pet, ali nije imao prijavljeno boravište u njemu, već u stanu broj jedan koji je podrumska prostorija, neuslovna za život - nema struje ni vode, naprosto je u pitanju memljiv podrum.

- On je otišao, dao lažnu izjavu, tvrdeći da je vlasnik stana broj pet. Policija u tom momentu vidi neke papire i nisu u tom momentu bili merodavni da odluče da li je to validno ili ne. Oni su prosto tu da ne dođe do narušavanju javnog reda i mira. Tada smo zvali i Gradsku građevinsku inspekciju. Dok smo čekali da dođe građevinski inspektor probale smo da se ubeđujemo, ali oni ni u jednom momentu nisu stali sa radom. Znate i sami koliko brzo motornom testerom možete da isečete grede. Svi smo stajali u dvorištu, stanari, policija... gledali i nismo mogli da verujemo, a fizički nismo mogli da im priđemo. Nismo mogle nikako da ga sprečimo - priseća se.

Građevinski inspektor stigao je nakon oko 20 minuta. Kako navode vlasnice stanova, bio je to Dušan Milosavljević, isti inspektor koji je izašao na teren 9. marta.

- On je imao već određena saznanja o onom što se dešava. Mogao je da ponese prethodni zapisnik, znao je gde da ide. On je došao bez ijednog dokumenta. Rekao je da on nije policija da zavodi red, da nema ništa sa tim, da ne postoji nelegalna gradnja ili nadogradnja da bi mogao da zatvori gradilište. Dodao je da on ne može da prejudicira nešto čega nema i da može da postupa jedino u slučaju nelegalne gradnje, a da, ukoliko se ruši, ne može da pomogne. Pitala sam da li smo mi sada ugrožene, da bi on odgovorio da ne vidi opasnost, iako se nama krov urušava - dodaje.

Plaše se da ne dođe do veće štete



Kako kaže, "kada je komšija završio za uništavanjem krova, svi su se sklonili da on prođe, sedne u auto i ode".

- Nakon toga je policija rekla da podnesemo zahtev za zapisnik. Građevinski inspektor je sutradan doneo zapisnik i o celom tom događaju u zapisniku stoji jedna rečenica: "Nastavljeni su radovi na skidanju krova i seče se konstrukcija". Nije objašnjeno ni ko, šta, kad, nema fotografija. Nemamo mi samo štetu krova. Ovo je stara kuća, ovaj stan kad se jednom ošteti, to je gotovo. To je težina na plafonu, a kada krenu kiše biće još gore, sve će se obrušiti. On se grejao na plin, gore su otvori, preti nam opasnost na više načina. Jednostavno smo nemoćni. Pitali smo kako zakonski možemo ovo da zaustavimo, rečeno nam je "ne možete ništa" - priča Jadranka.

Komšija koji im je sekao krov nije dobio nikakvu vrstu prijave i protiv njega mogu da postupaju samo po privatnoj tužbi. Kako kažu vlasnice stanova, da bi on dobio bilo kakvu meru, mora da prođe najmanje 30 dana, što je, kada nemate krov, mnogo. Plaše se da će on, ukoliko pokušaju bilo šta da saniraju, ponovo da dođe i napravi štetu.

- Oni se na ovome neće zaustaviti. Da saniramo krov, ko zna šta je sledeće, verujemo da se neće zaustaviti na ovome. Mi smo nakon svega kontaktirale advokata, predale smo sve papire i podnećemo privatne tužbe. On ne vidi povratnu reakciju institucija i to mu daje vetar u leđa da nastavi sa ovim što radi. Angažovale smo i sudskog veštaka, čovek je pao u nesvest. Vidi se da ništa nije bilo trulo, već da je nasilno uništeno. Za sve što govorimo imamo dokumentaciju - dodaje.

Kako dodaje vlasnica drugog stana Olivera Stojanović, komšija se, kad je odlazio, svima smejao u lice i plazio im se.

- Posle toga se vratio još jednom i rekao je "Komšinice je l' kupujete kišobrane?". Nisam htela da reagujem, da se spuštam na taj nivo. Sigurno će nam se srušiti plafon na glavu. Šteta je veća od 4.500 evra samo za krov, a biće sigurno i štete na stanovima. Sve što je građevinski inspektor rekao je da će vlasnici stana broj pet, koji nisu bili tu ni videli šta se dešava, dobiti rešenje da se krov vrati u pređašnje stanje - objašnjava.

Kako objašnjavaju, od komšije su i ranije dobijale pretnje.

- Tokom godine smo podnosile krivične prijave protiv njega jer smo primale ozbiljne pretnje. Rekao je komšinici da je sebi iskopala grob, nas je gađao dečjim toboganom. Ponaša se kao da je sve ovo samo njegovo. Govorio je da nećemo više moći da kročimo na tu zemlju - dodaje Jadranka.

Obistinile se crne slutnje



Samo dan nakon posete ekipe, sa dolaskom obilne kiše, plafon porodice Stojanović počeo je da prokišnjava.

- Plafon se otvorio u četvrtak, voda je počela da lije. Dan kasnije sve je počelo da otpada, kuća je puna šuta. Očajni smo, niko od inspekcije se nije pojavio. U četvrtak smo ih zvale ceo dan, rekli su da ne mogu oni da zaustave kišu. U petak nismo mogle da ih dobijemo. Kažu da nisu nadležni, a koga god da zovemo, kažu da je to nadležnost građevinske inspekcije. Bukvalno nas maltretiraju da bismo se iselili. To traje dve doeine i sada su ovo smislili da bismo mi napustili stanove. Krov nam stoji rasturen 25 dana - kaže Marija Stojanović.

Autor: