DETALJNA PROGNOZA ZA OVU NEDELJU: STIŽE LEPŠE VREME: Evo kada će temperatura preći 20 stepeni!

Vremenska prognoza za 4. april predviđa vedar dan, uskoro stižu i više temperature!

Vremenska prognoza za ponedeljak, 4. april predviđa uglavnom vedro vreme, uz sneg samo na planinama. Najniža minimalna temperatura u Srbiji biće minus osam na Kopaoniku, a najviša 12 u Loznici i Negotinu.

U Beogradu u ponedeljak sunčani periodi i malo toplije nego u nedelju, ali ispod proseka. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, na obodu grada -2°C, a maksimalna dnevna oko 12°C. Uveče suvo.

U Nišu sunčano i toplije, uz slab južni vetar i minimalnu temperaturu od nula, a maksimalnu 14 stepeni. Ceo užički region u ponedeljak ujutru očekuje slab mraz, a tokom dana toplije nego u nedelju sa sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar slab južni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 12°C do 14°C. Na Zlatiboru i Tari najviše do 8°C na 1000 mnv uz sunčane periode.

U Vojvodini ujutru mraz, kasnije duži sunčani periodi, vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 11°C do 14°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 3°C do 5°C.

Novi Sad - u ponedeljak ujutru slab mraz, a tokom dana toplije nego u nedelju sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -2°C, a maksimalna dnevna oko 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 4°C.

U Subotici minimalna jutarnja temperatura -2°C, a maksimalna dnevna oko 11°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 3°C.

Vreme narednih dana: U utorak duži sunčani peridi i znatno toplije u sivm krajevima. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 15°C do 20°C. U sredu toplo sa dužim sunčanim periodima, a krajem dana naoblačenje i kiša na jugozapadu i jugu. U petak se očekuje da živa u termometru pređe 20. stepen.