ZLOČIN KOJI JE ZAUVEK PROMENIO ISTORIJU: Sećanje na 6. april 1941. godine - U zoru je Beograd SRAVNJEN SA ZEMLJOM (VIDEO)

Danas se navršava 81 godina od izbijanja Drugog svetskog rata na tlu Kraljevine Jugoslavije, koji je Nemačka otpočela iznenadnim bombardovanjem gradova 6. aprila 1941. godine.

Odluku da se Beograd razori 27. marta doneo je lično Adolf Hitler, razjaren vestima o demonstracijama protiv potpisivanja "Trojnog pakta", i rušenju vlade Cvetković-Maček.

Tog 6. aprila, rano ujutro, 6.30 časova, 234 bombardera i 120 lovaca napali su Beograd. Većinu Beograđana strašno bombardovanje prubudilo je iz sna, bila je nedelja.

Izvršenje zadatka povereno je 4. vazdušnoj floti pod komandom general-pukovnika Aleksandra Lera, a operacija uništenja Beograda je nosila naziv "Strašni sud" (Strafgericht).

Jugoslovensku prestonicu je od najezde jata Hitelerovih “flug-cojg” formacija branio elitni Šesti lovački puk i jedinice protivvazdušne odbrane Vazdušne zone Beograd.

Braneći nebo nad Beogradom, piloti Jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva oborili su 48 nemačkih aviona, a poginulo je 11 pilota Šestog lovačkog puka. U toj neravnopravnoj borbi, uprkos srčanosti naše vojske, pobedu je odnela nacistička sila. U prvim vazdušnim borbama 6. aprila poginula su dvojica, a ranjeno je šest jugoslovenskih pilota.

Tim napadom Jugoslavija je uvučena u Drugi svetski rat, iako su jugoslovenske vlade, i pre i posle puča, svim mogućim sredstvima nastojale to da izbegnu.

Gađan je naseljeni deo grada, a pogođeni su Učiteljski dom, Kalenić pijaca, železnička stanica, glavna pošta, zemunski aerodrom.

#OnThisDay The German air force launches Operation Castigo, the bombing of Belgrade, on this day in 1941, as 24 divisions and 1,200 tanks drive into Greece. pic.twitter.com/XeztU86sZG