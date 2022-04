SRBIJOM SE ŠIRI IZUZETNO ZARAZAN VIRUS, A NIJE KORONA! Potvrđena 3 soja, ima i težih kliničkih slika

Stručnjaci otkrivaju da je zbog korone tek sada počeo da vlada virus gripa, koji je inače aktuelan u januaru i februaru.

Iako u ovom periodu godine grip već uveliko treba da se povlači, brojke zaraženih se sve više povećavaju. Kako smo skinuli maske, tako je grip počeo da se širi, a stručnjaci ističu da je to trebalo da se dešava u januaru i februaru, dok bi mart mesec bio uveliko mirniji.

Ipak, prema njihovima rečima, sve se pomerilo zbog korone. U Srbiji su laboratorijski potvrđena sva tri tipa virusa gripa A (H1), A (H3) i tip B. U cirkulaciji je trenutno dominantan A(H3) tip virusa.

"Prvi put se u sezoni nadzora nad gripom 2021/2022 u prethodnoj izveštajnoj nedelji (od 21.3.2022. do 27.3.2022. godine) registruje laboratorijska potvrda sva tri tipa virusa gripa A (H1), A(H3) i tip B. Dominantan tip gripa u cirkulaciji je A(H3)", kažu u Institutu za javno zdravlje Srbija "Dr Milan Jovanović Batut", piše.

Epidemiolog dr Verica Ilić kaže da je ove godine grip malo zakasnio, da ga obično ima više u januaru i februaru.

"Sve se pomerilo, zbog korone. Virusi koji su bili suspregnuti zbog maski, izolacija, sa skidanjem maski i promenom ritma života počeli su da bujaju. Za očekivati je da će biti lepo vreme u aprilu, ljudi neće sedeti u zatvorenom prostoru već će boraviti napolju, tako da epidemija gripa neće imati nekakve veće razmere", rekla je ona, piše Euronews Srbija.

Trenutno su u cirkulaciji tri soja virusa gripa, ali je dominantan A(H3). Ilić podseća da težina kliničke slike zavisi od toga da li su ti sojevi virusa ranije bili u cirkulaciji. Ukoliko jesu, klinička slika infekcije će biti blaža, a ako nisu, simptomi će biti teži. Dominantan soj virusa gripa A(H3) daje težu kliničku sliku, dok ostala dva soja virusa daju blažu.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd kažu da je u periodu od 28. marta do 3. aprila registrovano 14.318 akutnih respiratornih infekcija, a da je registrovan 801 slučaj gripa.

U starosnom uzrastu do četiri godine je bilo 3.022 zaraženih (21,11 odsto), od 5 do 19 godina - 6.028 (42,10), od 20 do 64 godina - 4.219 (29,4) i 65 i više - 1.049 (7, 33).