DELOVI NOVOG SADA BEZ STRUJE: U Petrovaradinu i Kaću hladni radijatori, potez oko Socijalnog bez grejanja

Zbog radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u Ulici Valentina Vodnika broj 20, od osam časova ujutru biće prekinuta isporuka toplotne energije za grejanje za objekte u sledećim ulicama: Valentina Vodnika, Slovačka, Dostojevskog, Hilandarska, Žitni trg 1, 2-10 i Vojvode Bojovića 23.

Kako najavljuju iz novosadske Toplane, normalizacija u isporuci toplotne energije za grejanje očekuje se u poslepodnevnim časovima.

Bez struje delovi Novog Sada, Petrovaradina i Kaća

Zbog planiranih radova u električnoj mreži u Novom Sadu bez struje ostaće stanovnici ulice Dušana Danilovića broj 16 od 9 do 10.30 časova, ulica Stanka Paunovića, Đorđa Dere i Gradsko zelenilo od 10 do 11.30 časova kao i stanovnici ulice Branka Radičevića 29-33 i Radoja Domanovića 1 i 10 od 8.30 do 10.30 časova.

U Petrovaradinu bez struje ostaće ulica Breza prema Novom Sadu od 11 do 13 časova dok će u Kaću bez struje od 8.30 do 12 časova ostati stanovnici ulica Svetosavske od broja 151 do Milana Paripova, Milana Paripova i ulice Delfe Ivanić od broja 27 do Milana Paripova.