'UZDAMO SE U KIŠU!' Monah iz Studenice koji je gasio požar: Vodu smo nosili na leđima!

Veliki šumski požar koji je izbio juče u iznad sela Jabukovo polje, kod Ušća, u Kraljevu, lokalizovan je, a potred vatrogasaca, vatru po jako nepristupačnom terenu gasili su i monasi manastira Studenica.

Požar na sreću, nijednog momenta nije pretio da zahvati ni manastir, a ni kuće. Ljudi su, međutim, i dalje bez struje, a i loše su telefonske veze.

Uspeli smo, ipak, da stupimo u kontakt sa ljudima iz manastira. Javio nam se monah koji je juče sa još njih 10-ak gasio požar do pred samu ponoć.

- Padala je jutros kiša, nadamo se da je ugasila sve. Još nemamo tačne informacije. Ja sam jutros prošao pored požara i dalje je gorelo pomalo, ali posle toga je padala kiša dva sata, pa je možda i ugašeno sve. Vatra na sreću nije pretila da zahvati manastir, daleko je bila od njega bila, udaljeni smo 6 do 7 kilometara - priča nam jedan od monaha manastira Studenica.

Svoje ime ne želi da ističe jer su svi bili u ovoj borbi. Navodi da imaju Dobrovoljno-vatrogasno društvo "Studenica", te da su svi obučeni.

- Teren je jako nepristipačan. Baš je bilo teško i za gašenje i za hodanje. Za nošenje same vode. Nosili smo je na leđima, u frknjačama. Mi smo obučeni za to. Imamo ovde Dobrovoljno vatrogasno društvo "Studenica", ali je teren baš nepristupačan. Nas desetak je bilo juče da gasi, otkako je oko 2 sata počeo požar, pa sve sinoć do 23.30. Posle nije moglo zbog mraka. Baš je težak teren, nije moglo da se hoda - ponavlja on.

Kiša je stala, ali se nadaju i Bogu mole da je bude još.

- Biće je još - kaže na kraju razgovora ovaj monah.

Prema podacima Sektora za vanredne situacije, vatra je zahvatila oko 20 hektara borove šume i niskog rastinja. Sela Kamenari, Jabukovo polje i Duboki Potok i dalje su bez električne energije i telefonskog signala.