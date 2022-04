FARMAKOLOŠKA KASTRACIJA ZA PEDOFILE - Psihoterapeut i sudija o kaznama za počinioce NAJGNUSNIJEG krivičnog dela!

Predsednica upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije i sudija višeg suda u Novom Sadu Ivana Josifović i psihoterapeut Bojana Šlajmer govorile su u kom rasponu se kreću kazne za pedofile.

Psihoterapeut Šlajmer predložila je jednu od mera farmakološku kastraciju, za koju ističe da se primenjuje u mnogim zemljama.

- Možda bi trebalo kao u mnogim zemljama da se uvede farmakološka kastracija. Možda bi to bila jedna od mera, tu se postavlja etičko i moralno pitanje. Suštinski treba raditi na prevenciji da dete prepozna oblike nasilja, da se detetu ukaže i predoči šta je prihvatljiv a šta neprihvatljiv obrazac. Šta neki "čikica iz senke" sme da radi, a šta ne sme i šta to znači osoba od poverenja. Poverenje je tu zamka. Tu se ne radi samo o fizičkom kontaktu, već i o prihološkom. Taj manipulator, poremećena ličnost se približava tako da dete u sklopu toga vude privrženo toj osobi, smatra ga kao zaštitnika i ne prepoznaje neprihvatljiv oblik ponašanja - rekla je Šlajmer.



- Deca imaju najizraženiji egzistencijalni strah. Ako je napasnik neko ko mu je biološki blizak, dete se boji da će ostati bez osnovnih sredstava za život. Deca svesno trpe jer se boje da će izgubiti porodicu, da im niko neće verovati. Tu se pravi začarani krug. Deca se boje da prijave, ne znaju ni kome. Od 1. decembra 2019 godine čak je predviđen i doživotni zatvor i to je prepoznato u određenim slučajevima kao jedini način da se taj problem reši, da se neko trajno izopšti iz zajednice. Od 2013. godine stupio je Marijin zakon, on se odnosi na počinioce ovim delima i bavi se postpenalnim rešenjima. Što znači da postoje u registru pedofila, da im se izriču mere zabrana prilaska ustanovima gde se nalaze deca, da im se brani rad na bilo kojim poslovima gde su u kontaktu sa decom. Ukoliko je to lice bilo u momentu presude na javnoj funkciji, ta funkcija se momentalno gubi. Postoji i mera gde su dužni da se stalno javljaju policiji. Trenutno se raspravlja da li taj registar treba biti javan, i ja ne vidim problem u tome da to tako i bude. Mislim da ljudi imaju prava da znaju, pogotovo kada govorimo o drastičnim krivičnim delima - Josifović.



