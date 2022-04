KOMŠIJA ZA PRIMER! Dečak svojim sastavom rasplakao POLA SRBIJE: Jedna devojčica nije imala pare za rekreativnu, a onda... (FOTO)

Ne kaže se džabe da su deca najiskrenija bića i da najbolje osećaju. Često umeju da pronađu i neobične načine da iskažu ono što osećaju prema nekome.

Ovaj put je jedan dečak - osnovac odlučio da u svom sastavu iz srpskog jezika opiše osobu kojoj se divi, a to je ni manje ni više nego njegov komšija Nemanja.

Na Tviteru su se pojavile dve fotografije sastava, a toplina reči ovog osnovca izazvale su lavinu komentara tviteraša koji su pročitali ovaj sastav.

- Osoba kojoj se divim je moj komšija Nemanja. On ima braon kosu, braon oči, bradu i jako jue visok. Nemanja ima radionicu za restauriranje motora, voli da pomaže ljudima, a posebno deci. Novac koji zaradi od prodaje motora on uplaćuje deci koja su bolesna i kojima je potrebno lečenje. Pre neki dan sakupio je novac jednoj devojčici koja je želela da ide na rekreativnu nastavu.

Njeni roditelji nisu imali novca za to. Kada je deveojčica došla u školu njeni drugaroi su joj se rugali što i ona ne ide na rekreativnu. Njena mama je bila iznervirana i razočarana i objavila je to na društvenim mrežama. Nemanja je to pročitao, bilo mu je žao devojčice sakupio je novac sa svojim prijateljima i ona je mogla da ide na rekreativnu nastavu. Moj komšija Nemanja ima veliko srce i zato je osoba kojoj se divim - napisao je dečak u sastavu.

Ljudi su u komentarima ispod posta pisali da su ih dečakove reči rasplakale i da se i oni dive komšiji Nemanji.

- Je l' može nekako da se sazna gde živi i radi gospodin Nemanja da servisiramo motore kod njega - pitala je jedna žena u komentaru, dok je druga navela:

- Ja se rasplakah, deca su najiskrenija bića. Nemanja, svi ti se divimo! Jednan pratilac je pak napisao da je ovaj tekst divan i da je pisan srcem iz glavice jednog osnovca.

- Kada ima takvog komšiju tema mu se nametnula bez razmišljanja. Nemanja nam je dao zadatak i ličnim primerom nas podstakao da budemo humani. Hvala mu, a plemenitost ne može proći nezapaženo čak i kod najmlađih - napisao je on.

- Prijatelji, ti si uspeo u životu. Ove dve strane dečijeg rukopisa vrede više nego milioni na računima i stotine kvadrata nekretnina. Tek ćete ostati bez teksta kada deca kojima ste pomogli počnu da pišu sastave. Bolje da su se deca iz razreda organizovala da pomognu svojoj drugarici nego što su se smejala piše u jednom od komentara.

Autor: