Lončar: Stižu najsavremeniji aparati za zračenje

Ministarstvo zdravlja zaključilo je danas ugovor o nabavci najsavremenijih aparata za spoljašnju zračnu terapiju - linearnih akceleratora najnovije generacije, a sa ciljem zamene dotrajalih uređaja u radioterapijskim centrima, rekao je ministar Zlatibor Lončar.

Dva linearna akceleratora biće instalirana u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i po jedan u UKC Niš i UKC Kragujevac, a vrednost nabavke, sprovedene po procedurama i pod nadzorom Svetske banke je 12,7 miliona evra, uključujući i građevinske radove koji iznose više od 2,8 miliona evra.

“Za sve one kojima se otkrije karcinom, a terapija je zračenje, neće morati da čekaju, već će to biti izvedeno sa najsavremenijim aparatima”, poručio je ministar.

Podseća da je prošle nedelje izvršena najveća nabavka dijagnostičkih aparata i da je srpsko zdravstvo postalo bogatije za 135 rendgen aparata i 55 CT skenera.

“Očekuje se da u naredna tri meseca krene njihova isporuka i odmah će biti dostupni pacijentima. Pre toga će se obaviti obuka naših zdravstvenih radnika, a čim se instaliraju krenuće sa radom. Do jeseni svi aparati će biti na svom mestu, dostupni svim pacijentima”, kaže Lončar.

Naveo je da je kupovina najsavremenijih aparata, osim za pacijente, veoma važna i za mlade lekare kako bi od početka svoje karijere radili na najmodernijim i najboljim aparatima.

“Da ne moraju da idu u inostranstvo kako bi videli kako izgleda najsavremnija oprema, već da to imaju u svojoj zemlji. Ipak, mi se ne zaustavljamo na tome, već uveliko realizujemo nabavku najnovijih magnetnih rezonanci, ultrazvučnih aparata, kreveta za intenzivnu negu i to je deo onoga što radimo”, rekao je ministar.

Ukazao je i na značaj kupovine više od 300 najsavremenije opremljenih sanitetskih vozila i kola hitne pomoći za prevoz pacijenata na dijalizu.

“Želimo da zdravstveni sistem u narednih pet do 10 godina bude kompletno snabdeven, da bude spreman za sve izazove koji mogu da se pojave, a ujedno, da svim lekarima bude lakše da rade sa novom opremom. Mislim da je to veliki izazov za sve naše mlade lekare, studente na specijalizaciji koji će od prvog dana rada te tehnike biti tu. To je veliki napredak za zdravstveni sistem”, istakao je Lončar.

Dodaje da se, uz sve to, grade i bolnice, da je završena izgradnja bolnice u Aranđelovcu i Loznici, a da se nastavlja izgradnja u Vranju i Leskovcu, te najavio otvaranje bolnice u Požarevcu.

“Ono što smo započeli nadtavljamo dalje i imamo mnogo bolji zdravstveni sistem, od onog kakav smo zatekli na početku”, zaključuje ministar Lončar.