DR KON OCENJUJE: Epidemioloska situacija povoljnija, ovo jeste završnica

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon ocenio je večeras da je epidemiološka situacija što se tiče kovida povoljnija, i da je dobra vest što u nedelji posle izbora nije uočeni porast ili stagnacija broja novoobolelih.

- To indirektno pokazuje da virus nema takav potencijal kakav je imao - rekao je Kon dodajući da predstojeći uskršnji praznici mogu da predstavljaju rizik s obzirom na očekivani dolazak naših građana iz inostranstva ali da je i u tim zemljama odakle dolaze situacija trenutno bolja.

- Ipak, ne treba se zavaravati jer još uvek imamo četvorocifren broj novozaraženih", upozorava on.



Govoreći o preporukama Kon kaze da su one sada definisane tako da su spuštene sa "obaveznih" na nivo "snažnih preporuka" za stanovništvo u zatvorenom.

- U ovakvoj situaciji izgleda da je to dovoljno iako lično nisam mislio tako. Mislio sam da je neophodno da bude obavezno i tek kad se spusti na trocifreni broj dnevno obolelih da se tad može snažno preporučiti. Međutim, ovo se sporije spušta ali se spušta - rekao je Kon.

Što se tiče virusa gripa trenutno su prisutna sva tri, a u Beogradu, u poređenju sa 2019. godinom, odnosno pre pandemije, nema značajnije aktivnosti virusa gripa.

Kada je reč o ođavljivanju pandemije, Kon objašnjava da Svetska zdravstvena organizacija još nije definisala kako će to uraditi jer ođava podrazumeva prestanak javnozdravstvene opasnosti, a SZO to globalno još neće moći to da uradi.

- Ovo jeste završnica. U toj završnici su nijanse u pitanju. Niko ne treba da sumnja da će se on ponovo javiti u toku ove godine, da li na leto ili tek na jesen - rekao je Kon i ponovio da još uvek nema bolje mere zaštite od vakcinacije.

