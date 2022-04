SVADBE SKUPLJE, A MATIČARI PREBUKIRANI: U Beogradu rezervisani svi termini do polovine sledeće godine!

U Srbiji se godišnje održi oko 25.000 venčanja, a ove godine su cene organizacija svadbenog veselja porasle. U Beogradu su svi termini rezervisani do polovine naredne godine, a kako stoje stvari, uskoro će sve biti popunjeno do 2024. godine.

Boško Bubanja, predstavnik Event industrije otkrio je razlog tolike potražnje, kao i zašto su cene značajno veće.

"Činjenica je da je jedan solidan broj svadbi iz 2020. i 2021. prešao u 2022. godinu. Prosto, svi znamo šta je korona učinila i ljudi su se bojali da prave proslavu, odlagali su. Sad je, čini se, došlo vreme da se strah od korone izgubi, tako da, ako se godišnje održi 25.000 venčanja, ove godine se očekuje da ih bude 30% više i zato je gužva i po restoranima, crkvama, kod matičara, a nije lako naći ni bend", kaže Boško i dodaje:

"Ovaj posao je sezonski, kreće od Uskrsa i traje negde do novembra meseca. Naravno da svi žele maj ili početak juna ili septembar. S obzirom da tad nema mesta, mladenci prave kompromise, bendovi su spremni da pevaju i radnim danima, a postoje i parovi koji ne žele tako, nego odmah ulaze u sledeću godinu", ističe organizator proslava.

"Često se postavlja pitanje da li mi, organizatori događaja, povećanjem cena pokušavamo da nadoknadimo neke naše gubitke. Ja tvrdim da to nije tako. Možda ima pojedinačnih slučajeva, ali generalno nije tako, jer bismo onda zahtevali korekciju cena onim mladencima koji su već zakazali svadbu. Znamo svi šta se dešava na tržištu sa energentima, namirnicima, platama zaposlenih, nedostatkom kadrova - sve su to inputi koji utiču na povećanje troškova organizacije samog događaja, a mi svim tim mladencima nismo povećali cene, već radimo po starim", ističe on.

"Jedini razlog za korekciju cena je povećanje cena hrane, pića i skok cena angažovanja radnika koji rade na samim događajima. Deo nam odlazi u Hrvatsku, Sloveniju i Crnu Goru jer ipak plaćaju više nego mi, a dobar deo kadra je napustio ovu delatnost jer plata nije sigurna. Otišli su tamo gde su im prihodi sigurniji. Sami radnici ne mogu da dobiju nikakav kredit zato što banka smatra da rade u delatnosti koja je rizična kategorija. Jedan od razloga zbog čega je gužva po restoranima je zato što je dobar deo restorana zatvoren, jer su imali ogromne gubitke, ograničenja, ogromni minusi su se pravili i ljudi su prosto napustili te biznise jer nisu mogli finansijski da izdrže", ističe Bubanja.

"Najviše je poskupeo restoran, odnosno sala u kojoj se pravi proslava, zato što ona najviše vuče troškove jedne svadbe i vuče za sobom čitav jedan segment privrede koji utiče na sam rad. Meso je dramatično poskupelo, postoje stvari o kojima se nigde ne priča. To je, recimo, ulje koje se koristi u profesionalnom kuvanju. Poskupelo je više od dva puta, a tu su i dnevnice konobara, kuvara, šankera", kaže Boško i otkriva koliko su cene poskupele:

"Poskupljenje za ovu godinu je u proseku od 15-20%, a za sledeću godinu je na te cene oko 7%. Kako vreme bude odmicalo, tako će cene rasti", kaže Bubanja.

Zbog ovakvih cena, mladenci se odriču nekih stvari.

"Mladenci se nažalost odriču, recimo, vatrometa, mlade uzimaju jeftinije venčanice, odriču se nekih segmenata oko dekoracije ili biraju neki restoran koji je radnim danom jeftiniji nego vikendom", ističe Bubanja.