VERENIK JE OSTAVIO PRED VENČANJE: Smetalo mu što je gojazna, danas Milica ima 70 kilograma manje i grmi!

Milica Đukanović (27) postala je poznata na skoro svim društvenim mrežama kada je sa ostatkom sveta odlučila da podeli priče o gubitku kilograma i ljubavnom brodolomu koji je doživela.

Milica, koja je po zanimanju diplomirani ekonomista, otkrila je da je oduvek imala 65 kilograma, a onda je u jednom trenutku života dostigla do 136.

Međutim, kako kaže Milica, kilaža koju je dobila, bila je posledica psihičkog zlostavljanja njenog, sada već bivšeg, dečka.

Za samo devet meseci, Milica je smršala 70 kilograma, a ona je otkrila kako se osećala zbog gojaznosti, na koji način je uspela da prebrodi i napravi rezultat kom se mnogi danas dive.

- Veoma mi je drago da su se i devojke i muškarci zainteresovali za mene tj. za moju životnu priču koju par dana objavljujem na TikToku u vezi gubitka kilograma, ali i u vezi sa raskidom koji se desio mesec dana pred svadbu, što nije svakodnevnica. Naravno da je to ljude fasciniralo, prvo moj ogroman gubitak kilograma za kratak period, a samim tim i ta moja motivacija i inat - započela je priču Milica.

Milica je bivšeg momka upoznala 2017. godine, a kako kaže, to je bila ljubav na prvi pogled.

- Kad sam ga videla, rekla sam da je to - to, sa tadašnjih 65 kilograma i izgledom u punom sjaju, što bi se reklo. Međutim, kroz vezu kreću problemi koji su meni smetali, ali ja sam tada, u tom trenutku, njega toliko volela, da nisam mogla da ga ostavim tj. nisam ni želela da ga ostavim. Htela sam da mu budem podrška u svakom smislu, da prebrodimo taj problem - otkrila je Milica.

Međutim, priča Milica, problemi su se gomilali, nezadovoljstvo s njene strane je raslo, a onda je počela da zapostavlja sebe u svakom smislu.

- Svu svoju snagu sam usmerila samo na njega. Od nemoći sam se prepustila svojim starim navikama, nažalost, mom smrtnom neprijatelju - hrani. Toliko da sa svojih idealnih 65 sam dogurala na 136 kilograma, s tim da sam ja imala i više kilograma jer sam na vagu stala tek posle dve nedelje od započete zdrave ishrane. Na kraju smo uspeli da rešimo njegov problem, da bih ja dobila svoj najgori problem, a to su moji kilogrami - iskrena je ova devojka.

Milica ističe da njen tadašnji partner nije razumeo da je hrana jedna vrsta zavisnosti i da joj je, u tom trenutku, bila potrebna i njegova pomoć.

- On jednostavno nije mogao da shvati da ja hrane nisam mogla da se odreknem i da mi je bila potrebna pomoć u smislu da mogu da mu se pojadam, da me bodri, da ne mogu bez njegove pomoći. Sto puta sam započinjala sa dijetama i treninzima, al od nezadovoljstva sobom i drugim problemima iz veze, opet završim na drugom mestu - naglašava Milica i dodaje:

- Dolazi taj trenutak gde on meni kaže kako on nema više osećanja prema meni, kako sam se ugojila, kako ja njega lažem da sam na dijeti, da je on meni pronašao čokoladice u torbi i da on više jednostavno ne može.

I pored svih neprijatnih sitaucija koje su događale, Milica ipak izdvaja jednu.

- Nikad neću zaboraviti situaciju kad smo se jednom vraćali iz Beograda, a ja sam baš taj period bila na dijeti i uzimam da pojedem jabuku i onako se pohvalim "jao ljubavi, zaboravila sam ti reći da sam skinula od juče 1 kilu", a on me onako pogleda i kaže "ne verujem ja baš nešto u to, staćeš ti meni na vagu da vidim".

To me je toliko povredilo, pa sam mu rekla "mučila sam se, legnem u devet sati uveče da ne bih pala u nesvest od gladi, a ti meni takve komentare daješ. Iako je imao želju da smršam i da budem ona stara Milica, nije znao da mi bude oslonac, prava podrška. Kada mi je bio najpotrebniji, on se okrenuo i otišao i tada kreće sav ovaj haos sa gubitkom kilograma - priseća se Milica.

Kako kaže, tada je odlučila da promeni svoj način ishrane i zacrta cilj da za najviše devet meseci mora da izgubi višak kilograma.

- Nakon naglog prekida bavljenja sportom pre sedam, osam godina, ugojila sam se i imala 117 kilograma i smršala sam 52 kilograma za pet meseci. Tako da, znala sam kako sve već funkcioniše i osmislila sam sebi plan ishrane, kako da se zdravo hranim, izučila materiju i sa treningom skinula 52 kilograma. Tada sam bila velika motivacija svima i pomogla sam mnogim devojkama. Vodeći se pričom od pre, tako počinjem i ovaj put, sa tim da sam pored ishrane, ubacila i treninge i tretmane na koje sam išla da mi ne bi ostao višak kože - objasnila je ona.

Milica ističe da su joj u tom periodu najveća podrška bili prijatelji, porodica i ljudi koje upoznala na ovom trnovitom putu.

- Bez njih, ovo ne bi bila realnost. Znate šta je zanimljivo? Ni u jednom trenutku nisam pomislila da odustanem. Toliki bes u meni je bio, ta snaga, taj moj inat je bio jači od svega. Na početku mi je bilo strašno, jer sam se borila sa samom sobom, sa emocijama, bila sam jako povređena i razočarana u nekog ko je bio moj - kaže ova devojka.

Milica kaže da se i dan-danas seti ružnih i teških trenutaka, ali da ne postoji sitaucija zbog koje bi se ponovo vratila starim navikama.

- Kad mi bude teško, samo mi prođe on kroz glavu i dobijem takvu snagu da bih pola Novog Sada mogla da pretrčim. Starim navikama nema šanse nikad više da se vratim, jer sam naučila svoju lekciju. Shvatila sam da ja, koja imam predispoziciju da budem gojazna moram uvek da pazim na ishranu i počeo je da mi se sviđa ovaj način života toliko, da sad nema šanse da bih pojela nešto nezdravo. Mislim da bih pre umrla nego se vratila na onaj stari put - ističe influenserka.

Za kraj, Milica je otkrila da li joj se posle transformacije javio bivši momak:

- Pa mi smo posle raskida imali samo jedan razgovor i to je bilo vezano za njegove stvari koje su ostale u mom stanu. Posle toga, on je došao po stvari, tada sam ga videla, ali nijednom mi nije poslao poruku kako sam, jesam li tužna, bilo šta, nikad. Mi se čak nismo ni rastali u ružnim odnosima. On ponašao kao da sam ja njega ostavila, pošto je znao da sam promenila život iz korena i govorio je '"eto, sad može, a dok je bila sa mnom nije htela'", a sigurno da je saznao da sam podelila priču, pošto pola Srbije zna, verovatno i on zna.