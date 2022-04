CENE STANOVA U NOVOM SADU PORASLE ZA 30 ODSTO - Evo u kom delu grada je najskuplji kvadrat

Ponuda stanova u novogradnji u Novom Sadu je dobra, a sudeći po tome što na više mesta niču nove zgrade, slobodno bi se moglo reći da je i potražnja slična. Tako nije iznenađujuće da je naš grad prvi na listi po broju dobijenih građevinskih dozvola u Vojvodini - preko 1.700.

Gradilišta su i u blizini centra grada, ali i na Novom Naselju, Klisi, Adicama, Veterniku... Cena kvadratnog metra stana varira i zavisi od lokacije, kvaliteta gradnje, opremljenosti... Primetno je da iz meseca u mesec cena kvadratnog metra raste i da za istu kvadraturu treba izdvojiti sve više novca i veoma teško je naći ponudu nižu od 1.200 evra po kvadratu.

Značajno više cene građevinskog materijala u odnosu na one od pre nekoliko meseci razlog su za poskupljenje kvadratnog metra stanova, ukazuju investitori i prodavci nekretnina. Oni ističu da je, u skladu s promenama, odnosno povećanjem cena građevinskog materijala, kvadratni metar za poslednjih nekoliko meseci skuplji za oko 200 - 250 evra. Trenutna situacija na tržištu novih stanova posledica je i svega što se događalo i događa u poslednje vreme - epidemija koronavirusa, rat u Ukrajini, inflacija, pre svega kada je evro u pitanju, kao i stalno poskupljenje energenata, koji utiču i na cenu sirovina i građevinskog materijala. Za sada, kako kažu i investitori i prodavci nekretnina, kupaca ima, ali ukoliko se nastavi sadašnji trend, moglo bi doći do problema.

- Kvadratni metar stana u novogradnji u Novom Sadu je za poslednjih tri do četiri meseca poskupeo oko 30 odsto - kaže jedan od novosadskih investitora. - Na to je uticalo mnogo faktora, a pre svega veliko poskupljenje građevinskog materijala, koji je skuplji od 50 do 150 odsto.

Oni koji žele da kupe nov stan u Novom Sadu i okolini imaju veliki izbor, a koliko će novca izdvojiti zavisi i od veličine stana, lokacije, opremljenosti... ali i debljine novčanika. Tako je, recimo, za stan od 72 kvadratna metra na Klisi potrebno skoro 104.000 evra, a za 53 kvadrata u Petrovaradinu 72.100 evra.

U Preradovićevoj ulici u Petrovaradinu cena kvadrata kreće se od 1.530 evra, u Ulici Miše Dimitrijevića od 1.700 evra, na Salajci od 1.500 evra, za nov stan u blizini Novosadskog sajma cena kvadrata startuje od 2.300 evra, na Novom naselju od 1.600, u Veterniku od 1.170 evra...

Po njegovim rečima, najviše su poskupeli gvožđe, staklo, aluminijum, cena betona za sada se najmanje promenila, ali se i tu očekuje promena naviše, skuplji su i PVC materijali, pločice...

- Uz to, skuplje su i usluge i tu, pre svega, mislim na usluge majstora koje je sve teže naći, posebno one s iskustvom i znanjem u poslu kojim se bave. Zapravo, poskupelo je sve što utiče na formiranje cene kvadratnog metra i to mnogo više nego što je poskupeo kvadrat, ali treba reći i to da na formiranje cene kvadrata stanova u novogradnji utiču i mnogi drugi faktori - objašnjava investitor.

Kada se to prevede na cifre, cena kvadratnog metra stanova u novogradnji kreće se od oko 1.350 pa i do 3.000 evra. Naš sagovornik ukazuje da cena kvadratnog metra stanova na najtraženijim i najatraktivnijim lokacijama u centru grada i bližoj okolini dostiže i do 3.000 evra, na Novom naselju i Podbari i do 2.000 evra, za kvadrat novog stana u Petrovaradinu potrebno je i do 1.800 i 1.900, a na obodima grada na Klisi i Adicama cene kvadratnog metra kreću se i do 1.400 evra.

- Budući da se očekuje dodatno poskupljenje građevinskog materijala, sigurno je da će to uticati na cenu kvadrata novih stanova, a da li će kupci moći da prate te cene, pokazaće vreme. Ukoliko se trend rasta cene građevinskog materijala, a time i izgradnje stanova nastavi, a banke ne budu pratile ovi privrednu granu u smislu podsticaja prilikom kupovine, onda se može desiti da kupaca neće biti, što može izazvati krizu - kaže sagovornik Dnevnika.