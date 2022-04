SEĆATE SE STEFANA, VATROGASCA KOJI JE SPASIO BEBU IZ POŽARA? Sada je MALIŠANU POSTAO KUM, a evo šta kaže o herojskim podvizima! (FOTO)

Vatrogasac Stefan Čiča, koji je prošle godine spasao bebu iz požara u soliteru na Novom Beogradu, kaže da mu je dečak, kojeg je posle požara i krstio, obeležio karijeru.

- Svakodnevno se spasi nečiji život, to je nešto što nema cenu i što je svakom vatrogascu u glavi - istakao je Čiča.

Heroj vatrogasac Stefan Čiča, koji je spasao bebu iz požara na 15. spratu novobeogradskog solitera, jedan je od dobitnika nagrade koju su "Novosti" dodelile najplemenitijim i najhrabrijim građanima.

- To je nešto što će ostati svima u sećanju, i meni i mojim kolegama. Radili smo svoj posao taj dan, odradili ga najbolje moguće - rekao je juče Čiča.

Heroj vatrogasac ističe da svako od njih radi sa dušom i srcem, ali da nekako gledaju da isključe emocije da bi radili kako treba.

- Presrećan sam. Svakodnevno se spasi nečiji život. Tako da je mali Vuk obeležio moju karijeru. Hvala mu na tome - kazao je Čiča.

Čiča je postao i kum malog Vuka, pošto su ga roditelji pozvali da krsti dečaka.

- Pozvali su me na večeru kod njih kući. Nisam očekivao da će me pitati da krstim malog Vuka. Ja sam prihvatio. To će mi ostati za ceo život zapečaćeno. Bićemo prijatelji. On će imati svog velikog drugara - istakao je heroj.

Stefan Čiča je odveo malog Vuka u vatrogasnu stanicuNakon krštenja, dodaje, odveo je Vuka u vatrogasnu stanicu, pošto je dečak to tražio.

Upitan šta je najvažnije u njihovom poslu, rekao je da je to spasiti ljudski život.

- To je nešto što nema cenu i što je svakom od nas u glavi. Ovo je posao koji se radi timski, kao i ta plaketa koju sam dobio. To je nagrada svih nas koji smo radili - zaključio je vatrogasac.

