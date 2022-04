GRČKA I HRVATSKA UKIDAJU KOVID MERE OD MAJA: U ove države možemo da putujemo bez ograničenja!

Hrvatska i Grčka najavljuju da od maja do septembra ukidaju kovid mere. Grčki ministar zdravlja tvrdi da je ovo za sada samo ideja i da će o tome vlada ove zemlje dati konačan sud. Kako i gde ćemo letovati u doba pandemije i rata u Ukrajini, i po kojim cenama, najbolje zna Aleksandar Seničić iz Jute.

- Početkom godine imali smo veliko interesovanje građana za putovanjima i sve je ličilo na 2019. godinu. Ali, onda je zbog rata u Ukrajini sve stalo. Ipak, kako se bliži Uskrs i kako nam je došlo lepo vreme opet se razmišlja o putovanjima. Nadamo se da će ovog leta biti bolje i da će se jednostavnije putovati nego prošlog. Zemlje u koje bez problema možemo putovati su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Mađarska, Rumunija, Slovenija, sve skandinavske zemlje, uskoro i Češka - kazao je Seničić.

Seničić je rekao da je ono što očekujemo da se desi da Grčka otvoriti svoje granice od 2. maja.

- Očekujemo da ta odluka grčke Vlade bude doneta i da će važiti tokom cele sezone. Nisu se odredili prema tome da je korona prestala, već su stava da će do septembra ublažiti mere. Prošle godine skoro niko nije putovao, a ove godine očekuju Britance i druge Evropljane. Rusa ove godine neće biti u Grčkoj, jer iako Grčka Rusiji nije uvela sankcije, Rusi nemaju kako da dođu. Čarterima su putovali u Grčku, a kako je to sada nemoguće, mogu jedino da dođu do Beograda pa onda da lete do Grčke, ali to je i skuplje i komplikovanije. Turci osnivaju novu avio-kompaniju koja će imati čarter letove iz Rusije do Turske i leteće direktno, neće se preletati druge zemlje.

O potpunom otvaranju granica, kaže Seničić, ozbiljno razmišlja i Turska, kao i Albanija.

- U Albaniji nema mnogo apartmana, ima više hotela. U Draču postoji hotel sa pet zvezdica gde je prošle godine cena all inclusive usluge po danu bila svega 65 evra. Ove godine ta cena biće oko 75 evra. Više od 100.000 srpskih turista bilo je u Albaniji prošle godine, bili smo najbrojniji turisti. Popustili su sve mere, na raspolaganju vam je Jonsko i Jadransko more, nastavak ulcinjske rivijere. Krf je na pola sata trajektom. Kolima je vrlo jednostavno doći i to nam je vremenski najbliže more. Auto-putem idete do Niša, prelazite administrativnu granicu sa Kosovom pa auto-putem od Prištine do mora, i nema nikakvih problema. Ne ulazite sa pasošem nego samo sa ličnom kartom. Pasoš vam uopšte ne treba. Stotine autobusa su išle tom trasom prošlog leta i nikakvih problema nije bilo – kazao je Seničić.

- Ova godina je prelomna za turistički sektor. Ako ne bude dobra sezona, mnogi će propasti i zato se razmišlja u pravcu ukidanja mera. Najnegativnije posredne posledica rata u Ukrajini su po turizam. Zbog poskupljenja goriva, za avio-karte će doplata biti od 20 do 60 evra. Poskupeli su čarter letovi i najam aviona. Do polaska na put postoji mogućnost da se cena promeni. Ako je karta za Egipat koštala oko 300 evra, sada će ona biti oko 350 – kaže Seničić. – U Srbiji su sve popularnije destinacije Zlatar, Stara planina, Vrnjačka banja, Sokobanja. Ljubovija je prelepa i turistički se razvija, zatim u Zapadnoj Srbiji Ivanjica i Arilje. Taj deo Golije je najlepši i Ivanjica se može pohvaliti odličnim hotelskim smeštajem. Zatim, Istočna Srbija – predeo od Negotina, Bora, Borskog jezera do Zaječara, pa Rajačke pimnice. U ovom delu zemlje ima i privatnog smeštaja i hotela. Predlog je i deo od Pirota ka Staroj planini, jer su sva sela počela turistički da žive, a onda nastavite ka Kuršumliji i Prokuplju. Ogroman je broj etno domaćinstava u centralnoj Srbiji. Uvek su dobar izbor i Tara, Kablar, Uvac.

Crna Gora se ove godine okreće ka Srbiji i zemljama u regionu i Seničić napominje da je dobar izbor jer je najveći deo problema sa infrastrukturom – rešen.

- Rešeni su problemi sa vodom i kanalizacijom. Urađen je centralni odvod kanalizacije, i uglavnom su se sva mesta priključila, tako da je u najvećoj meri to rešeno.