Delovi Novog Sada i Petrovaradina danas neće imati struje, kao i pojedine firme

Pojedine novosadske ulice će zbog radova na ulicama, danas ostati bez struje.

Od 8:30 do 12:30 časova struje neće imati stanovnici ulice Marijode Bursać na brojevima od 22 do 54 kao i na brojevima od 3 do 41.

Isključenja su planirana i za Mačvansku 28, ATC centrala, potom Rumenački put 30, kao i za firme: Progres, Matijević i Matijević štampariju, u periodu od 14 do 16:30 časova.

Bez struje će danas biti i stanovnici Vinogradarska ulice u Petrovaradinu na brojevima od 19 do 47/A i to u periodu od 8:30 do 12:30 časova.