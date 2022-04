GARAŽA KOŠTA KAO STAN! Beograđani parking mesto plaćaju kao GARSONJERU

Cene garaža u prestonici, ali i većim gradovima Srbije, izjednačile su se sa cenama garsonjera i manjih stanova. Tako garažno mesto od svega 19 kvadrata u strogom centru Beograda treba platiti vrtoglavih 45.000 evra, koliko košta garsonjera u Zemunu, manji stan na Petlovom brdu ili u Nišu.

Kako je tokom proteklih godina rasla cena stanova i ostalih nekretnina, tako su postale sve traženije i garaže, pa je i njihova cena počela da skače. Beograđani već dugo muku muče sa manjkom parking-mesta, a porast standarda doveo je do toga da dosta porodica sada ima po dva automobila, pa je prava sreća naći slobodan parking blizu mesta stanovanja. Zato se pojedini ne ustručavaju da za garažu izdvoje skoro kao za stan. Stručnjaci kažu da će ovi objekti biti sve traženiji i još skuplji.

Najviše cene su očekivano u prestonici. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, Beograd ima najveće učešće u vrednosti prodatih garažnih mesta, čak 79 odsto. U 2021. godini prodato je 14.567 garaža, što je za 54 odsto više u odnosu na 2020. godinu.

Najskuplje garažno mesto, po ceni od 40.000 evra, prodato je lane na lokaciji Beograd na vodi, dok je najviše garaža prodato u Novom Sadu. I u ovom gradu su cene paprene, kreću se za više od 30.000 za 12 kvadrata, u Nišu oko 19.000, a na Zlatibora i više od 10.000 evra.

Kako ističe stručnjak za nekretnine Kaća Lazarević, u centru Beograda su garažna mesta vredna kao manji stanovi.

- Za mene je frapantnija činjenica da garaže u centru grada u novogradnji dostižu vrtoglavu cifru od 40.000 i 45.000 evra. To su garaže na Vračaru i u strogom centru grada. Dakle, nekada ste za taj novac mogli da kupite garsonjeru, a sada možete da kupite jedno parking-mesto u centru grada. U naseljima malo dalje od centra, u novogradnji, u Beogradu, cene se kreću od 15.000 do 30.000 evra. Nisu to sve ni prave garaže, ima tu i garažnih mesta, ima bolje opremljenih, sa rol-vratima, dobrom ventilacijom, visokim plafonima pogodnim za džipove, ali ima i onih koje nemaju ništa od toga. Kupci su spremni da izdvoje velike sume zato što nemaju gde da parkiraju auto, a ukoliko uzimaju kredit za stan, pogotovo u novogradnji, odmah kupuju i dva garažna mesta - ističe Lazarevićeva.

Odlična investicija

I Nedeljko Malinović, direktor agencije za nekretnine, slaže se da su garaže najskuplje na beogradskoj opštini Vračar.

- Danas je u prestonici jako teško naći parking-mesto, zato su garaže sve skuplje, ljudi su spremni da daju sve više novca. Čak i u opštinama koje su ranije bile jeftinije, kao što je Novi Beograd, sada su cene sve više. Stare zgrade su tamo mahom projektovane bez garaža, tako da je na Novom Beogradu velika potreba za garažnim mestom. Ako se gleda odnos mesečnog zakupa koji možete da dobijete za jedno garažno mesto, garaža spada u jednu od investicija sa najbržim povraćajem novca na uložena sredstva za nekretninu. Veća izgradnja novogradnje donela je i nove trendove, a to je da je sada standard da uz kupljeni stan kupac uzima i garažno mesto - objašnjava sagovornik.