TUMORI RASTU I PREKO STO KILA: Hirurzi VMA odstranili džinovski liposarkom, prečnika pola metra, koji je rastao u stomaku pacijenta!

Punih pet sati hirurzima Vojnomedicinske akademije bilo je potrebno da pacijentu izvade liposarkom težak 17,5 kilograma, prečnika 50 centimetara, ali je ovaj tumor, ipak, "mala beba" u odnosu "džinove" koji su i u Srbiji, i u svetu, dosad izvađeni iz tela pacijenata.

Tumor koji je 4. aprila operisao tim VMA, predvođen potpukovnikom dr Miroslavom Mitrovićem i pukovnikom doc. dr Milanom Jovanovićem, nije samo bio ogroman, nego i nezgodno pozicioniran - u potpunosti je ispunjavao desnu polovinu trbuha pacijenta, od jetre do dna male karlice, zahvatajući desni bubreg i bešiku. Srećom, bezbedno je odvojen od vitalnih organa, pacijent je otpušten iz bolnice u dobrom stanju.

- U pitanju je izuzetno maligni tumor koji može da raste do velikih dimenzija. Pacijent ima 57 godina, a pre dve godine osetio je nelagodnost, a zatim i bol u trbuhu, a kako je vreme odmicalo i simptomi su se pogoršavali. Rizično je bilo, jer se tumor naslanjao na vitalne krvne sudove poput aorte i donje šuplje vene. Sva creva su bila potisnuta na levu stranu trbuha, zbog čega je imao problem i sa varenjem - objasnio je dr Jovanović.

Čak i na slici, "u naručju" hirurga koji ga je jedva držao posle operacije, ova tumorska izraslina izgledala je jezivo, iako je celih osam puta lakša od najvećeg tumora ikad izvađenog u svetu. Taj rekord pripada hirurzima u SAD, koji su 1991. godine, u Stenfordu, uklonili sa desnog jajnike jedne žene stare 34 godine "netaknutu" tumorsku masu tešku čak 138,7 kilograma, prečnika jednog metra!

U Srbiji je dosad najveća tumorska masa bila teška između 45 i 50 kilograma, u dva dela, a izvađena je u Urgentnom centru UKCS u junu 2019. godine, ženi iz Šapca staroj 45 godina, koja je mislila da se ugojila i pred operaciju je imala oko 150 kilograma.

Profesor dr Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKCS, kaže da su najveći tumori kod žena kao po pravilu ginekološki, ali srećom uglavnom benigni.

- Ti ogromni tumori u abdomenu kod žena jesu najčešće ginekološki i uglavnom su dobroćudni, ili su, kako mi to zovemo, "granični", a vrlo retko maligni, mada se i to događa.

-Gigantski tumori, u smisli težine, obima i prečnika, obično nisu toliko teški za vađenje, što je ipak kontrast u odnosu na veličinu, da je tumor džinovski, a operacija gotovo rutinska. Mi smo u Klinici vadili tumore od 25 pa i 30 kilograma. Nije to nikakvo hirurško čudo, od veličine samog tumora, mnogo je bitnije da li on zahvata okolne organe.

U julu 2018. godine, doktor Bratislav Trifunović sa svojim timom uklonio je tumor tešak 18 kilograma. Lekari su ispričali da je pacijentkinja stara 51 godinu, vodila računa o zdravlju, a kada je primetila da joj raste stomak, počela je da drži dijetu i vežba. Posle pojave tupog bola u stomaku, povećanog pritiska, utvrđeno je da ima tumor liposarkom.

Lekari Urgentnog centra UKCS su, možda, i prvaci po broju izvađenih velikih tumora. U januaru 2020. godine tim predvođen hirurgom Vaskom Tošićem izvadio je tumor od 46 centimetara iz pacijentkinje Aleksandre Dmitrov (42). Zahvat je tog 9. januara započet u 8 sati ujutru, a završen oko 11 sati. Izvadili su tumor od 27 kilograma, koji je zahvatao celu trbušnu duplju! Srećom nije "usisao" nijedan organ.

- Od same veličine tumora i kada su oni džinovski, važnije je da li on "podriva" ili "infiltrira" druge organe. To su najčešće karcinomi jajnika, koji mogu da budu veliki i teški - objašnjava profesor Stefanović i dodaje da su različiti razlozi zbog kojih tumori budu otkriveni tek kada toliko narastu.

- LJudi se plaše, neko zaista misli da se samo ugojio, neko ne želi da prizna da je bolestan, puno je tu subjektivnih razloga, ali činjenica je i da neki tumori za samo nekoliko meseci mogu da dostignu džinovske razmere - kaže profesor Stefanović.

NA MOZGU IZRASLINA KAO LUBENICA



HIRURZI u Indiji izvadili su 2019. godine iz glave jednog pacijenta tumor veličine lubenice, težak 11 kilograma i tvrde da je to dotad najveći izvađeni tumor iz glave na svetu. Pacijentu je kancerozna masa na glavi rasla od detinjstva, nije hteo da se leči, sve do 31. godine, kada je operisan.

MAKEDONCI DRŽE EVROPSKI MAKSIMUM



Kao najveći dosad odstranjen tumor u Evropi "vodi" se onaj izvađen u Skoplju u oktobru 2020. godine. Tada je tim doktora Igora Alulovskog na Univerzitetskoj klinici za ginekologiju i akušerstvo u Skoplju, posle petočasovne operacije, 45-godišnjoj pacijentkinji uklonio cistu iz stomaka težine 90 kilograma!

