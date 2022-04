ZAZIDANI PROZORI KUĆE U SREMSKOJ MITROVICI KRIJU TUŽNU ISTINU: Gazdarica je umrla, a njen sin...

Zamandaljena kuća koja zbunjuje prolaznike u jednoj ulici u Sremskoj Mitrovici, koja nema prozore i vrata za komšije i nije neka misterija, kažu.

Oni otkrivaju šta se zapravo dogodilo sa kućom kojoj su zazidani prozori i vrata, ali čije dvorište je ipak uredno.

- Od 1972. kad smo došli ovde, kupili kuću, ta je kuća bila u izgradnji. Međutim, ostala je takva kakva jeste, nije bila izmalterisana, urađena, zato što su bili neki imovinski konflikti, bila je tu neka baka, ona je bila gazdarica - priča Vlastimir Benčik.

A onda...

- Ta je baba umrla, ostavila sinu, sin otišao u Nemačku, njega ne interesuje, tamo je kupio tri stana, ima tri ćerke i on tamo živi, uživa, neće se nikad ni vratiti, a tu je ostalo to, pustolovina - objašnjava komšinica Marica Stević.

Upravo je ova žena i pozvala komnalnu miliciju.

Kaže, u travi su se krili glodari i zmije, a u kući kako kaže "drogoši". Problem je rešen tako što su sa zadnje strane stavljena vrata, a s prednje su vrata i prozori zazidani.

Nema misterije, osim one ko je tu šta nasledio, priča Vlastimir.

- Došli su nam jedan dan majstori i to su izmalterisali, pa je interesantno, sad te prozore što su zatvorili pa su malterisali tim belim peskom da to ipak bude malo lepše, da ne ruži ulicu i naselje, tako da nema misterije, više je misterija to ko je šta nasledio - zaključuje.