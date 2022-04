OVO SU NOVE CENE GORIVA: Stupaju na snagu danas u 15 sati

Sada su poznate i nove cene goriva. Danas od 15 sati, litar evrodizela koštaće najviše 196,30 dinara, a benzina BMB 95 premium 174,10 dinara. Podsećamo, cena litra evro dizela bila je prethodno najviše 194 dinara, a benzina 174,2 dinara.

Vlada je mesec i nedelju dana donela novu uredbu kojom su uspostavljene nove cene goriva na benzinskim pumpama širom Srbije. Ona je bila ograničena do 11. aprila, ali je potom vlada produžila do 30. aprila.

U prevodu danas od 15 časova, gorivo plaćamo po novim cenama, i one će važiti do narednog petka do 15 časova. Tada na snagu stupa novi cenovnik i tako sve do kraja meseca.

Hoće li nakon 30. aprila, uredba koja ograničava cenu derivata biti produžena, ili će cenu goriva određivati tržište za sada nije poznato.

