KAKO LAPTOP MOŽE DA IZAZOVE VELIKI POŽAR?! Upravo se to danas dogodilo u jednom studentskom domu, ovo su sve moguće opasnosti! (VIDEO)

Veliki požar izbio je danas u studentskom domu kod Elektronskog fakulteta u Nišu, dim koji kulja iz višespratnice uznemirio je građane, a kako se pretpostavlja, požara je izazavao punjač od laptopa!

- Moguće da je požar izazvao punjač za laptop koji se nalazio na ćebetu u sobi - rekao je jedan od radnika u domu.

Slično se desilo nedavno i u Novom Sadu, kada je izbo požar u stambenoj zgradi. Kako je tada ispričala stanarke ove zgrade, vatrena stihija je buknula navodno u dečijoj sobi gde se zapalio laptop.

Evidentno je povećanje broja požara u stambenim i poslovnim objektima na početku i u toku grejne sezone, ali tokom cele godine isti su razlozi zbog kojih često dolazi do požara.

To je na prvom mestu preopterećenje električnih instalacija, neispravne električne instalacije, zimi je to ostavljanje različitih grejnih tela bez nadzora, a leti neispravne klime.

Zapale se pod opterećenjem

- Najčešći uzrok požara je ljudski faktor, često je to nepažnja zbog žurbe i ostavljanje električnih uređaja upaljenih bez nadzora – od punjača mobilnih telefona, laptop računara do uključenih grejnih tela, korišćenja neadekvatnih produžnih kablova koji se pod opterećenjem zapale - rekao je ranije načelnik odeljenja Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić.

Da je u većini slučajeva za izbijanje požara odgovoran ljudski faktor, potvrdio nam je nedavno i komandant Vatrogasno spasilačke brigade Beograda, Miloš Majstorović.

- U preko 90 odsto slučajeva smo mi krivi, iako se u nekom trenutku možemo opravdati time da je šporet ili grejalica izazvao požar, ne, mi smo ti koji smo to kupili, koji to održavamo, koristimo i kontrolišemo, tako da mogu da kažem slobodno da je ljudski faktor u najvećem broju slučajeva uzrok požara - naglasio je Majstorović.

Takođe nam je objasnio da je svaki uređaj na električnu energiju potencijalno opasan, pa tako i laptop, ali i da neki uređaju predstavljaju opasnost u zavisnosti u koje doba godine ga koristimo pa tako onda u skladu sa tim imamo problem sa njim.

Tokom praznika uglavnom bude veći broj požara

- Ako je to zimski period onda su to većinom grejalice, u letnjem periodu klima uređaji, bojleri, sve što se snabdeva na električnu energiju, pa čak i punjači za mobilne telefone su potencijalni izazivači požara. Ono što je moj savet i jedino sigurno je da ni u kom trenutku ne ostavljate te urđaje uključene po napuštanju prostora, samo tako možemo preventivno delovati, uz naravno servisiranje koji se obavljaju na vreme od strane stručnih lica - rekao je komandant.

Kako je izjavio, tokom novogodišnjih praznika svake godine bude povećan broj požara, a novogodišnji ukrasi koji se koriste tokom ovog perioda godine čine situaciju dodatno opasnom. Biko kakve svetleće lampice da imate, ne ostavljajte ih uključene kada izađete iz prostorije.

Neke sijalice, ako su stalno uključene, mogu da se zagreju i do 90 stepeni Celzijusa, pa svaki put kad odlazite od kuće ili idete na spavanje, trebalo bi i da ih obavezno isključite.

Protivpožarni aparati neophodni svakom domu



Međutim ono što je najbitnije, a što mi prema rečima komandanta Majstorovića nemamo kao naviku, jeste to da imamo jedan "es" aparat za gašenje požara sa prahom, koji kako navodi, može da ugasi početni požar.

- Vrlo jednostavno, to nam je najbitnija preventiva u našem domu, sve ostalo zavisi od našeg ponašanja. Ukoliko se požar dogodi prvo napustite prostoriju, jer ništa nije važnije od ljudskih života i zatim pozovete 193, obavestite vatrogasce, ako brzo stignemo biće manje materijalne štete, nadam se i manje povređivanja i smrtnih slučajeva - navodi.

Naglasio je da kada dođe do požara treba da postupimo prema sledećim uputstvima.

Pozvite 193

- Prvenstveno da se obavesti komandno operativni centar na broj 193, to je osnov svega, a po zakonu imate obavezu i pravo da svako ko je punoletan da pokuša da ugasi požar. Ako to ne može onda da se povuče bezbedno, i ako uz to može da se isključi i struja. Najbitnije od svega je da nemamo ljudskih žrtava i povređivanja. Povucite se, pozovite vatrogasce i mi ćemo vrlo brzo stići i pokušati da napravimo posao koji je najbolji za vas i nas - upućuje komandant Majstrović svim sugrađanima.

Autor: