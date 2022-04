VEROUČITELJ SVE OBJASNIO: Kako da znate koja je brojanica lažna, a koja prava?

Mnoge verske relikvije imaju svoje falsifikate i lažne verzije koje se prodaju na raznim mestima van crkve, pa tako većina Srba u kući ima brojanicu ili narukvicu za koju misli da je brojanica.

Veroučitelj Hadži Dragan Popović objasnio kako se prepoznaje prava brojanica. Pre svega naglasio je kako prave brojanice nisu od perlica, stakla, drvenih kuglica, već da su samo pletene i to posebnom metodom.

"Ako je sa perlicama, to onda nije brojanica već narukvica. Jedan monah na Svetoj Gori otkrio je kako da plete, sedam krstića idu jedan na drugi i onda se pravi čvor, to je smišljeno tako da đavo ne može da je otplete i otvori. Brojanica se obično pravi s brojem 33, ali je ima i sa 50, 100, 200, 300... Ona služi za usrdnu molitvu Bogu, i zbog toga se nosi na levoj ruci, da bi desnom mogle da se prebroje izgovorene molitve", rekao je veroučitelj.

Šta da radite kada se pokida brojanica?

On je objasnio da treba da pokušamo da je ušijemo, ali ako to baš nije moguće, tada se brojanica zakopava, ni slučajno se ne baca, dodao je da isto važi i za crkveni kalendar, da se on ne sme bacati jer su na njemu ikone, već da crkveni kalendar, takođe, treba da se zakopa prenosi Žena.rs.

Hadži Dragan Popović je rekao i da za brojanice važi jedno verovanje koje uopšte nije ukorenjeno u predanju, već je u pitanju obična izmišljotina.

"Kažu da brojanicu ne treba kupovati za sebe, ali to je potpuno sujeverje. A ako verujemo, moramo se odreći sujeverja", upozorio je on.