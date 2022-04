OVO SU PRAVILA: Kako otići u prevremenu penziju i koliko to košta?

Godišnje i do 10.000 ljudi u Srbiji ide u prevremenu penziju. Danas je to opcija koja se masovno koristi i u svetu, a sve je traženija i u našoj zemlji. Čest razlog jeste narušeno zdravlje, ali i činjenica da građani jednostavno nemaju snage da rade do 65. godine. Mnogi tvrde da su istrošeni i mnogo pre nego što steknu starosni uslov za penzionisanje.