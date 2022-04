KAKO SPOJITI 12 SLOBODNIH DANA? Ovo su neradni dani za Vaskrs i Prvi maj - napravite sebi veliki odmor!

Lepo vreme koje se najavljuje u narednom periodu i praznovanje oko Vaskrsa i 1. maja, mnogi će da iskoriste da spoje.

Tako, pravoslavni vernici imaće četiri nerada dana za uskršnje i skoro toliko za prvomajske praznike.

U prvoj rundi neće raditi od petka 22. aprila do utorka 26. aprila, odlučilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Vi svoj odmor možete i da produžite, naravno u dogovoru sa vašim poslodavcem i kolegama.

Uskrs (pravoslavni) državni je praznik, a njegova proslava počinje kao što smo naveli na Veliki petak, 22. aprila po gregorijanskom i novojulijanskom kalendaru , a završava u ponedeljak 25. aprila.

Potom bi trebalo da se radi četiri dana, od utorka do petka, a već u nedelju i ponedeljak, 1. i 2. maja, ponovo je državni praznik – Dan rada. Pošto ove godine Praznik rada pada u nedelju, a ovaj praznik se obeležava dva dana, neradni dan je i utorak, 3. maj.

Na primer, ako želite da odmarate ukupno 12 dana (od 22. aprila do zaključno 3. maja), potrebno je da uzmete 4 dana odmora u poslednjoj nedelji aprila.

Upravo su ta četiri dana između prilika za dodatni godišnji odmor.

Druga varijanta je da uzmete odmor od 18. do 22. aprila, pa da spojite samo uskršnje praznike, a onda da se vratite poslu na kratko, pa opet na kratak predah.

Naravno, za one ambiciozne, ili ako im to posao dozvoljava, u ove dve nedelje potrebno je da uzmete ukupno 4 ili 8 dana od odmora, kako biste na kraju imali slobodnih i više od 12 dana, ali to verujemo da nije moguće gotovo u nijednoj industriji.

Kada se dan vikenda menja radnim

Kao što je Telegraf Biznis ranije pisao, u resornom ministarstvu ističu da se po Zakonu o državnim i verskim praznicima u Srbiji, ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici „padne” u nedelju – ne radi se prvog narednog radnog dana.

Inače, Vlada Srbije nedavno je donela Zaključak, kojim preporučuje svim poslodavcima na teritoriji Srbije da zaposlenima koji nisu iskoristili sve dane godišnjeg odmora za prošlu godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2023. godini.