NA BARSKOJ PRUZI VOZOVI IDU SPORIJE ZBOG KRAĐE: Putovanja traju duplo duže!

Zbog krađe delova kontaktne mreže iznad železničke pruge Beograd-Bar putovanja traju i po nekoliko sati duže. Putnici iz Valjeva ka Beogradu, umesto sat i po vremena, koliko inače traje putovanje, putuju skoro tri sata jer voz na deonicama gde su lopovi "operisali" ide samo 20 na sat!

Iz "Infrastrukture železnice Srbije" kažu za Kurir da su zbog toga na barskoj pruzi bili prinuđeni da na više mesta uvedu laganu vožnju kako bi se očuvali funkcionisanje i bezbednost saobraćaja.

M. Č. (32) ispričala je da zbog posla svakodnevno putuje iz Valjeva do Beograda i da joj te krađe predstavljaju ogroman problem.

- Više mi se isplati da svakog dana putujem na posao iz Valjeva do prestonice nego da živim u Beogradu i plaćam stan i račune. Mesečna karta vozom mi izađe oko devet hiljada dinara. Problem u trajanju putovanja se javio pre tri meseca. Zbog krađe delova sa kontaktne mreže voz, umesto sat i po vremena, putuje oko dva sata i 40 minuta, a nekad bude i više - požalila se i dodala:

- Svakog jutra za Beograd na posao putuje oko dvadesetak ljudi iz Valjeva, konstantno kasnimo na radno mesto, ne znamo kada će voz stići i koliko ćemo vremena izgubiti u putu. Putnici gube strpljenje, krećemo i po sat vremena ranije kako bismo stigli na vreme, i opet kasnimo.

Toliko vremena, kaže ona, gube i u povratku, pa umesto da do Beograda i nazad potroše oko tri sata, oni dnevno izgube oko šest sati!

Iz "Infrastrukture železnice Srbije" su potvrdili da imaju problema i naveli da "na deonicama Barajevo-Stepojevac (u dužini od šest kilometara), Vreoci-Lazarevac (dužine od 1,3 kilometra) i Slovac-Valjevo (dužine oko pet i po kilometara) putnički vozovi saobraćaju brzinom od 30 kilometara na sat, dok je između Lazarevca i Lajkovca, u dužini od pet kilometara, brzina ograničena na svega 20 kilometar na sat".

- To znači da na oko 18 kilometara pruge između Beograda i Valjeva putnički vozovi putuju brzinom između 20 i 30 kilometara na sat. Zbog toga putnički vozovi na ovom delu barske pruge, koji je modernizovan pre pet godina i gde je predviđena brzina i do 100 km/h, kasne i do sat vremena. Pored toga, zbog krađe delova kontaktne mreže još na oko 13 kilometara barske pruge od Valjeva do stanice Branešci uvedene su lagane vožnje od 30 km/h - saopštili su iz "Infrastrukture".

- Na meti kradljivaca su delovi kontaktne mreže koji se zovu "čvrste tačke". One su napravljene od nosećeg užeta, koje je od legure bronze, i dužine su od 100 do 130 metara. Služe da obezbede stabilnost jednog zateznog polja kontaktne mreže, koje je dugo oko 1.600 metara. Te čvrste tačke su redovno pod naponom od 25.000 volti. Krađom čvrstih tačaka kontaktne mreže ugrožava se njena stabilnost, što se odražava na redovitost i bezbednost saobraćaja sa elektrovučom. "Infrastruktura železnice Srbije" ove krađe redovno prijavljuje nadležnim organima, ali se one intenzivno nastavljaju.

Od nadležnih državnih organa očekuje se da kradljivci železničkih delova i opreme na barskoj pruzi i širom Srbije budu otkriveni i najstrože kažnjavani, jer se tim krađama ugrožava funkcionisanje, redovitost i bezbednost putničkog i teretnog železničkog saobraćaja.

Cena jedne ukradene čvrste tačke na crnom tržištu premašuje 50.000 dinara, prevashodno zbog materijala od koga se sastoji - navode u "Infrastrukturi".

Krađa čvrstih tačaka

- 50.000 dinara cena jedne čvrste tačke na crnom tržištu

- 100.000 dinara košta jedna nova čvrsta tačka

- 10 čvrstih tačaka kontaktne mreže težine oko 600 kilograma ukradeno između Beograda i Valjeva

- 21 čvrsta tačka ukradena duž barske pruge kroz Srbiju

- 248 čvrstih tačaka kontaktne mreže ukradeno proteklih godinu dana na elektrificiranim prugama u Srbiji

- 25.000.000 dinara materijalna šteta zbog tih krađa

- 104 čvrste tačke su zamenjene, a neophodno je promeniti još 144

O pruzi Beograd-Bar

- Međunarodna železnička linija izgrađena u SFRJ

- 476 kilometara je ukupna dužina pruge

- 301 kilometar nalazi se na teritoriji Srbije, a 175 na teritoriji Crne Gore

- 1.032 metra je najviša tačka pruge, u Kolašinu

- 254 tunela postoje na pruzi u ukupnoj dužini od 114,4 kilometra

- 234 mosta u ukupnoj dužini od 14,6 kilometara

Zakon o železnici: Kazna zatvora do pet godina

Zakon o železnici predvideo je da se za uništenje, oštećenje ili krađu delova železničke infrastrukture, bez obzira na njihovu količinu i vrednost, može izreći kazna zatvora od tri meseca do pet godina, a u slučaju da neko lice zbog toga bude teško povređeno ili se načini imovinska šteta velikih razmera, kazna zatvora može biti i do osam godina.

"Infrastruktura železnice Srbije": Oštećuju nam i izolaciju

Često se prilikom ovakvih krađa događa da lopovi oštete izolaciju i polome pantograf kontaktne mreže, što stvara dodatne troškove i probleme u funkcionisanju železničkog saobraćaja. Indirektna šteta zbog uvođenja laganih vožnji, oštećenja na voznim sredstvima prevoznika i intervencija stručnih službi sa mehanizacijom na zameni je znatno viša, kažu iz "Infrastrukture železnice Srbije".