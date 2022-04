SRBIJA PREGOVARA SA FOLKSVAGENOM?! Stručnjaci su ubeđeni da uskoro stiže nemački AUTOMOBILSKI GIGANT

Sjajna je vest da u Srbiju potencijalno može da dođe neki automobilski gigant jer to podrazumeva široku lepezu lanca snabdevanja, veliki broj zaposlenih i moguće podizvođače, a zasigurno i podizanje društvenog proizvoda, kaže profesor Ekonomskog fakulteta Slobodan Aćimović povodom izjave predsednika Aleksandra Vučića da se vode pregovori u tom pravcu.

Srbija je trenutno, kako je rekao Vučić, u pregovorima sa dva velika proizvođača automobila.

- Mi sada pregovaramo sa dva fantastična proizvođača automobila, srce i dušu ću da ostavim da jedan dođe, jedan je među najvećim evropskim, a drugi među najvećim svetskim. Tresem se od straha da dobijem pozitivan odgovor jer znam da je to spas Srbije - rekao je Vučić na televiziji Pink.

Značaj dolaska giganta autoindustrije u Srbiju

Prema mišljenju profesora Aćimovića, koji na Ekonomskom fakultetu predaje grupu predmeta koji se bave logistikom, saobraćajem i infrastrukturom, generalno gledano svaka nova investicija je za Srbiju - dobra.

- Čini mi se da se nama sada posebno otvaraju šanse jer će definitivno biti nekog premeštanja kompanija i kapitala koje su bile više vezane za Rusiju i Ukrajinu. Jasno je da će možda čak i neke ruske firme, a zasigurno neke evropske, iz različitih branši, dolaziti kod nas - rekao je Aćimović.

Međutim, kako dodaje, iako je vest o mogućnosti da u našu zemlju dođe gigant autoindustrije lepa, možda nije toliko lepa kao što bi bila pre, recimo, pet ili šest godina.

- Treba imati na umu da je automobilska industrija u problemima i često su pokidani ili usporeni lanci snabdevanja i to ne samo zbog sukoba u Ukrajini, već i zbog dvogodišnjih problema izazvanih pandemijom kovida. Dakle, iako je automobilska industrija uvek vrlo propulzivna i najbolja moguća privredna grana, sada i sama ima problema, pa stoga ipak treba biti obazriv kada govorimo o mogućim efektima za Srbiju - smatra Aćimović.

Koja kompanija bi mogla doći?

Na pitanje o kojim bi automobilskim kompanijama mogla biti reč, Aćimović kaže da se najverovatnije radi o "Folksvagenu", koji je i pre nekoliko godina kod nas bio aktuelan.

- Mislim da je "Folksvagen" tada ipak izabrao Tursku, ali je koliko sam shvatio na kraju odustao od te investicije. U tom smislu je vrlo moguće da je sada kod nas reč upravo o toj investiciji o kojoj se govorilo pre nekoliko godina. To mi ukazuje i na značaj "Folksvagena" jer svaka pametna kompanija investira u vreme krize u nadi da će to tržište početi skokovito da raste uz, naravno, potpuno smirivanje u lancima snabdevanja u automobilskoj industriji i vraćanje bar na one kovid uslove poslovanja, s obzirom na to da su uslovi poslovanja koji se tiču Ukrajine dodatno usporili proizvodnju u automobilskoj industriji - zaključuje Slobodan Aćimović.

Podsetimo, nakon što je "Folksvagen" u oktobru 2019. godine zbog vojne akcije Ankare u Siriji odustao od plana da fabriku gradi u Turskoj, nemački mediji pisali su da se Bugarska, Rumunija i Srbija utrkuju ko će ponuditi bolje uslove nemačkom auto-gigantu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tada je izjavio da će ponovo povesti incijativu da "Folksvagen" dođe da posluje u Srbiji. Rekao je da naša zemlja može da ponudi subvencije za tu kompaniju koje drugi ne mogu,iako postoje tehnički problemi jer Srbija nije član EU.

Nemački gigant u proizvodnji automobila je i pored pandemije korona virusa i ukrajinske krize u prva tri meseca ove godine ostvario ogromnu dobit od više milijardi evra. Iako koncern nije prodao više automobila, štaviše od januara do marta isporučio je oko pola miliona automobila manje nego prošle godine u isto vreme, došlo je do porasta potražnje za električnim automobilima, kojih je u prvom kvartalu prodato oko 99.000 komada.