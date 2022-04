VEOMA HLADNO U CELOJ ZEMLJI: Evo kakvo nas vreme čeka danas!

Širom Srbije, danas ali i u sredu, očekuje se umereno oblačno i veoma hladno vreme za ovo doba doba godine, povremeno sa kišom a na planinama sa snegom.

Maksimalna temperatura u naredna dva dana očekuje se od 8 do 14°C. U četvrtak sledi promena vremena sa sunčanim periodima. Maksimalna temperatura do 19°C.

Poslednjeg radnog dana ove nedelje i prvog dana vikenda, biće promenljivo oblačno, sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura od 18 do 22°C. U nedelju sunčano i veoma toplo.

BEOGRAD DANAS

Sutra u glavnom gradu dočekujemo sunčano prepodne. Upravo tako, ostaće sve do kraja dana. Minimalna temperatura 2° C, maksimalna dnevna očekuje se do 14° C.