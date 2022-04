VERNICI NA RUKAMA I LEĐIMA PRENELI NA HILJADE CIGLI DO VRHA KABLARA: Gradi se konak na srpskoj svetinji posvećenoj Svetom Savi!

Strma stena i pećina na Kablaru bile su mesto na kom je deo svojih isposničkih dana proveo Sveti Sava, a 1939. godine u čast ovog sveca tu je podignuta crkva. Do nje se može doći samo peške, uzanim šumskim putem.

Sveto mesto je izgrađeno zahvaljujući vladici Nikolaju Velimiroviću, a kako je zadnji deo puta potpuno nepristupačan za bilo koje vozilo ili životinju, radnici su ručno i na leđima preneli sav materijal za izgradnju.

Tako je bilo tada, a tako i sada jer se ovde gradi konak u kom će vernici moći da prenoće. Veliki broj vernika odazvao se ovoj akciji i težak materijal ponovo se nosio na leđima.

"Materijal su iznosili dobrovoljci koje smo organizovali po četvrti put, kojih je poslednjeg vikenda bilo preko sto, ko god je voljan, čistog srca došao je da na neki način ugradi deo sebe u ovu bogomolju. Dolazili su čak i ljudi sa decom da pomognu. Sam taj podvig, izaći do samog vrha, vredi doživeti pa čak i za ljude koji nisu u veri, osetili bi ogromnu božiju silu i blagodat", rekao je za RINU Branko Radičević jedan od organizatora i učesnik u akciji.

Građevina možda jeste mala ali je za hodočasnike veliki Božji hram, a pešačka staza koja vodi do crkve poznatije pod nazivom Savinje dugačka je oko kilometar. Prvi deo nije naročito zahtevan, ali zadnjih 500 metara je put koji vodi preko stena, kao prirodne stepenice.

"Drugi deo staze je stenovit i tuda se može popeti samo uz pomoć sajli. Na leđima sju dobrovoljci iznosili sav materijal od cementa, vode, peska i sve do preko 3000 cigli. Do sada je urađen potporni zid i proširen je plato za sve one koji žele da posete ovu svetinju, postavljena nova ograda", rekao je Branko.

Prema predanju, ovde se nalazi i sveta voda za koju se tokom isposničkih dana molio Sveti Sava, a koja se, ako je verovati meštanima, i sada ovde može videti, jer se sliva sa stene u jednu pukotinu. Prema legendi, ako se popenjete do crkve, a vode nema, onda ste grešni.

Ovčarsko – kablarska klisura u kojoj se ova crkva nalazi, poznata je i kao mala Sveta gora, na kojoj se nalazi još 10 manastira i jedna crkva. A brojni su putnici namernici koji osim pravoslavnih svetinja ovu destinaciju obilaze u nadi da će pronaći četničko blago za koje se veruje da je skriveno upravo u stenama planine Kablar.