VREMENSKA PROGNOZA: Kao da smo pogrešili godišnje doba - Danas oblačno i hladnije, sa kišom i snegom, a evo kada stiže promena

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za narednih nedelju dana.

PROGNOZA ZA SRBIJU

Oblačno i sveže, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje/povećanje snežnog pokrivača. Posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje.

Na severu Vojvodine tokom celog dana suvo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. Upozorenje: Sneg, na planinama povećanje/formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 60%.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu oblačno i sveže s kišom. Posle podne prestanak padavina. Najviša temperatura oko 11 stepeni.

ČETVRTAK 21.04.2022: Ujutru vedro i hladno sa slabim prizemnim mrazem, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično se očekuje slab mraz na 2m visine. Tokom dana toplije uz postepeno naoblačenje sa jugozapada, koje će od sredine dana u južnim i jugozapadnim predelima usloviti mestimično kišu. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni.

PETAK 22.04.2022: Promenljivo oblačno, malo toplije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 17 do 21 stepen.

SUBOTA 23.04.2022: Umereno oblačno, toplo i suvo. Vetar slab do umeren, na severu Vojvodine povremeno jak zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša od 18 do 23 stepena.

PROGNOZA VREMENA ZA NAREDNIH PET DANA (OD 24.04.2022. DO 28.04.2022.)

Tokom celog perioda toplo. U subotu promenljivo oblačno, samo ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Zatim, do kraja perioda preovlađivaće sunčano i u većini mesta suvo.

