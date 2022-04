NOĆ I DO 1.000 EVRA UOČI PRAZNIKA: Vikendice na Fruškoj Gori i Zlatiboru najtraženije - ovo su cene

Cene iznajmljivanja vikendica za praznike na planinama idu od 50 do 300 evra za noć, a mogu da budu i daleko veće.

Ukoliko želite predstojeće praznike da provedete u vikendici na nekoj od planina, vrlo je moguće da nećete naći ništa slobodno, jer su gotovo sve kuće za odmor izdate. Trend koji je započeo pre dve godine tokom karantina zbog koronavirusa se nastavlja jer je potražnja za odmorom u prirodi i dalje velika, piše Euronews Srbija.

U agencijama za iznajmljivanje nekretnina kažu da su rezervacije počele još u februaru i da je trenutno ponuda vikend kuća jako slaba. Najčešći "praznični vikendaši" su Beograđani i Novosađani, a iako su cene tokom neradnih dana i duplo skuplje od redovnih, a dnevni najam košta minimum 80 evra, u agencijama tvrde da ima više zainteresovanih nego što ima vikendica u ponudi.

Miloš Gajić sa portala Selo.rs kaže da je osim najpopularnijih planina Tare i Zlatibora, Fruška Gora tradicionalno prepoznata kao jedna od najtraženijih destinacija za prvomajske praznike, ali da su posetiocima sve zanimljiviji i Zlatar, Stara planina, Golija, Ovčarsko-kablarska klisura i Deliblatska peščara.

"Ljudi su shvatili da je Zlatar blizu Zlatibora, a veliki je izbor vikendica na ovoj planini, koje su izdvojene, tako da su idealne za one koji traže miran odmor. Zbog novog auto-puta sve je pristupačnija i Ovčarsko-kablarska klisura i kuće za odmor u tom delu Srbije su postale atraktivne u poslednje dve godine. Najviše ljudi koji iznajmljuju vikendice dolazi iz Beograda i Novog Sada, a mnogi od njih biraju Frušku Goru, jer se nalazi između ova dva grada", priča Gajić.

Cene vikendica na planinama od 50 do 300 evra

Cene najma vikendica na planinama idu od 50 do 300 evra, ali da je za odmor u njima tokom praznika potrebno izdvojiti u proseku od 50 do 80 odsto više novca. Ima i vikendica čiji vlasnici u nedelji između uskršnjih i prvomajskih praznika traže duplo više novca u odnosu na redovnu cenu.

"One koje se redovno izdaju za 50 evra dnevno, za 1. maj su najčešće od 80 do 100 evra. Cena zavisi od toga šta mogu da ponude. Najskuplje su one kuće koje su namenski pravljene za proslave i odmor u prirodi, a većina ima i bazene. NJihov dnevni najam je i do 300 evra", navodi Gajić.

Za ovaj tip odmora najčešće se odlučuju porodice sa decom i uglavnom se udružuje njih više, ali i mladi zaposleni ljudi koji dolaze sa prijateljima.

Vile i do 1.000 evra

U agenciji koja iznajmljuje vikendice u okolini Novog Sada kažu da je situacija malo drugačija i da ih uglavnom zovu mladi do 30 godina, ali i da traže destinacije koje nisu udaljene više od 10 kilometara od centra grada.

"Apsolutno je najveća potražnja za 1. maj i negde je na istom nivou kao i prethodne godine. Najviše zovu mladi od 18 do 30 godina i uglavnom se okuplja društvo. Uslov koji postavljaju vlasnici smeštaja je da se on iznajmljuje na minimum dve ili tri noći, a cene su od 300 evra. To je, u proseku, oko 100 evra po noćenju više od redovne cene. Najskuplje su luksuzne kuće, sa velikim dvorištom i bazenom i one idu do 1.000 evra po noći", priča Sandra sa novosadskog oglasnog portala.



Ona kaže da je ljudima koji iznajmljuju kuće za odmor za praznike najvažnije da imaju roštilj i veliko dvorište, ali da traže i natkriveni prostor ili terasu, gde bi društvo moglo da se okupi u slučaju lošeg vremena.

