SVAKI KABL MOŽE DA IZAZOVE POŽAR: Ovo je lista stvari koje morate da uradite kako bi zaštitili svoj stan, evo zašto gore potkrovlja!

Od početka godine zaključno sa jučerašnjim danom, srpski vatrogasci su imali 11.085 intervencija od čega 9.409 zbog požara, od kojih se 3.262 dogodilo na građevinskim objektima a 5.687 je bilo na otvorenom prostoru, navodi za Telegraf.rs vršilac dužnosti načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Poslednjih dana svedoci smo i požara koji izbijaju na potkrovljima, poslednji takav se dogodio u beogradskom naselju Karaburma, a sve češće se kao uzročnici požara, pored dimnjaka i neispravnih električnih instalacija, pokazuju punjači za mobilne telefone i lap topove.

S obzirom na to da nam predstoje najpre praznici a i lepo vreme, Čaušić putem našeg portala apeluje na građane da ne pale strnjike na otvorenom prostoru, zatim da pri napuštanju svojih domova obrate pažnju odnosno isključe aparate.... Pošto izlazimo iz grejne sezone, kaže da naredni meseci treba da se iskoriste da se očiste dimnjaci.

- Od početka godine imali smo 11.085 intervencija u Srbiji od čega 9.409 zbog požara, a od kojih su 3.262 bila na građevinskim objektima a 5.687 na otvorenom. U odnosu na prošlu godinu, a i pretprošlu 2020, taj broj požara je veći, s tim da te dve godine ne možemo da uzmemo kao relevantne za poređenje, jer je zbog korone bila smanjena aktivnost. Međutim, moram da kažem da generalno postoji blagi porast požara, ne samo kod nas, nego svuda gde je industralijalizacija, gde je pojačana gradnja. Veliko je opterećenje - kaže Čaušić za Telegraf.rs.

Najčešći uzročnici požara su dotrajale električne instalacije, neočišćeni dimovodni kanalni, grejna tela, produžni kablovi, punjači za mobilne telefone i lap topove....

- Svaki kabl je potencijalni izazivač požara. Najbolje bi bilo zvati stručnjaka, električara s vremena na vreme da proveri instalacije a u najmanju ruku možemo i mi sami da vidimo dodirom da li se neki kabal ili uređaj greje. To je znak da treba da se posavetujemo sa stručnjakom, pa i da ih zamenimo. Nikako ne treba ostavljati uključene električne uređaje, a preporučujem i da se iz stana izbace sve nepotrebne a zapaljive stare stvari, poput novina... - savetuje Čaušić.

On podseća da smo blizu grejne sezone, i da su naredni meseci najbolje vreme da se očiste dimnjaci.

- U ogromnom broju slučajeva neočišćen dimnjak je uzrok požara. Kada dođe decembar niko neće da čisti dimnjak, svi jedva čekaju da zapale vatru i da se ugreju. Narednih par meseci zato ljudi treba da iskoriste da očiste dimnjake i da mirno uđu u grejnu sezonu - kaže Čaušić.

Šta je sa potkrovljima?

S obzirom na to da se u poslednje vreme desilo nekoliko požara u potkrovljima, poput onog na Karaburmi, pitali smo imaju li ona neka svojstva pa se u njima oni dešavaju.

- Imaju, na dosta mesta se radi o drvenim površinama, gipsu koji brzo gori, pa se sve to jako brzo pretvara u buktinju. Ovim povodom apelovao bih na građane da na protivpožarne puteve ne parkiraju vozila. Baš na Karaburmi smo imali slučaj da naše navalno vozilo nije moglo da prođe, pa su vatrogasci fizičkom snagom pomerali automobile. Pošto je skela veća, morali smo da zovemo "Parking servis", koji je brzo došao. Na sreću, taj požar se završio bez žrtava ali sa velikom materijalnom štetom. Dakle, uz sve razumevanje da je zaista jako teško naći parking, mora da se obrati pažnja, jer se požari dešavaju, mogu se desiti nama, u našoj zgradi, oni se ne dešavaju samo na televiziji i nekim drugim nepoznatim ljudima - napominje naš sagovornik.

Pred nama su praznici i lepo vreme. U prethodnom periodu je već bilo požara na otvorenom, a ljudima koji pale strnjike upućuje poseban apel. Ističe i da je pojačan inspekcijski nadzor, i navodi da je za protekle 3 nedelje napisano oko 150 prekršajnih naloga.

- U narednom periodu, kako otopli, pojačaćemo drastično naše prisustvo na terenu, gde će da bude uključen veliki broj policijskih pripadnika Sektora za vanredne situacije, kao i kolege iz drugih sektora MUP-a. Napominjem da su skoro sve žrtve požara na otvorenom upravo oni ljudi koji su ih zapalili - kaže on i dodaje da je kazna za fizička lica 10.000 dinara.

S tim u vezi kaže da je MUP odlučio da osnuje Jedinicu za borbu protiv ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine.

- Kada je požar namerno izazvan stvori veliku mateijalnu štetu i imamo ljudske žrtve to više nije prekršaj već krivično delo - podseća Čaušić i dodaje da će požara, poplava i zemljotresa biti samo više, a da je naše da se pripremimo i da radimo na preventivi:

- Represivno delovanje Sektora je krajnji instrument kojem pribegavamo. Pre svega radimo na preventivi i ukazivanju na opasnost, dakle sve u cilju života građana, njihove imovine, prirodnih bogatstava i generalno Srbije.

Dojavljivači požara

Pored Jedinice za borbu protiv ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine, pokrenut je još jedan pilot projekat, Naime u saradnji sa UNDP-om, u Subotici je počelo postavljanje dojavljivača požara.

- To su dojavljivači koji se postavljaju na određen položaj u kući i on detektuje veću koncentraciju dima, dakle ne od cigarete, i tada počinje da pišti. Velika količina ljudi zaspi i u snu se uguši, a dojavljivač može da alarmira i tu osobu a i komšije, koji čim čuju odmah mogu da pozovu 193. Postavili smo 100 u Subotici, postavićemo ih još 400, 500 i intencija je da ih širimo po teritoriji Srbije, a postavljaju ih dobrovoljni vatrogasi - objašnjava on.

Apel JP "Srbijašume"

Javno preduzeće "Srbijašume", povodom predstojećih Vaskršnjih i prvomajskih praznika, kaže da je pred nama rizičan period od pojave šumskih požara, koji su u više od 95 odsto slučajeva izazvani ljudskom nepažnjom.

Podsećaju da su šume proizvođači čistog vazduha i osnov života na zemlji, zato apeluju na građane da čuvaju i štite naše šume. S tim u vezi, JP „Srbijašume“ je pojačalo kontrolu sprovođenja preventivnih mera zaštite šuma od požara i koristi priliku da apeluje na građane da:

- ne lože vatru blizu šume i u šumi

- ne bacaju opuške i lako zapaljive materijale na mestima gde se može izazvati požar

- ne ostavljaju za sobom neugašenu vatru nakon piknika i da ne ostavljaju otpatke, već da ih odlože u kante i kese

- ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednim parcelama, voćnjacima i površinama blizu šume

U slučaju požara, molimo građane da obaveste najbližu šumsku upravu, možete poslati mail na bezbednostinfo@srbijasume.rs, kao i vatrogasnu službu na telefon 193.