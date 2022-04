KIŠA KOJA NAS JE PROBUDILA BIĆE KRATKOG DAHA! Već popodne nas očekuje RAZVEDRAVANJE - Sve više sunčanih intervala u danima pred nama!

U noći ka petku prolazna kiša koja se premešta od juga ka severu Srbije. U petak ujutru kiša samo na severu koja brzo prestaje uz razvedravanje.

Pre podne i sredinom danasunčani periodi i još toplije nego u četvrtak. Međutim, popodne novo naoblačenje sa zapadadonosi kišu i lokalne pljuskove. Duvaće pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, uostalim predelima umeren južni, a krajem dana vetar u slabljenju. Pritisak ispod normale.Minimalna temperatura od 5°C do 11°C, a maksimalna dnevna od 19°C u Negotinu do 24°C najugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi se premeštaju od zapada na istok. Temperatura u 22h od11°C do 15°C.

BEOGRAD:

U petak rano ujutru kiša koja prestaje uz razvedravanje. Pre podne i sredinom danasunčani periodi i još toplije nego u četvrtak. Popodne novo naoblačenje donosi kišu i lokalnepljuskove. Duvaće pojačan jugoistočni vetar koji će oslabiti krajem dana. Pritisak ispod normale.Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna dnevna do 22°C. Uveče kiša i pljuskovi.Temperatura u 22h oko 14°C.

Autor: