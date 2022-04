ŠTA ĆE RADITI ZA VASKRS? Ovo je radno vreme prodavnica, tržnih centara, apoteka... Ko neće raditi čak 4 dana?

Tokom uskršnjih praznika, od 22. do 25. aprila, kao i tokom prvomajskih, od 1. do 3. maja, menja se radno vreme u poštama, tržnim centrima i trgovinama u Srbiji, dok će parkiranje u zoniranim delovima Beograda biti besplatno.

Sve pijace koje posluju u sastavu Javnog komunalnog preduzeća Gradske pijace 22, 23. i 25. aprila kao i 1, 2. i 3. maja radiće po uobičajenom radnom vremenu od 6.00 do 19 časova, saopšteno je danas iz tog preduzeća.

Zelene pijace neće raditi na Uskrs – u nedelju 24. aprila – osim pijaca Zemun, Banovo brdo, Bele vode i Dušanovac, koje će raditi u periodu od 6.00 do 13 časova.

Pijaca OTC Novi Beograd u petak 22. aprila, kao i 1. i 3. maja, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 8.00 do 16 časova, dok će na Uskrs – u nedelju 24. aprila i u ponedeljak 2. maja pijaca biti zatvorena.

Parking na pijaci Zemun na Uskrs – u nedelju 24. aprila i 1. maja radiće 24 časa.

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

„Prvi maj“, Kralja Milana 9 (3241-349)

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

„Zemun“, Glavna 34 (2618-582)

„Gornji grad“, Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Većina privatnih apoteka radiće po redovnom radnom vremenu tokom praznika.

Radno vreme Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd

Za Jedinice za zdravstveni nadzor (Sanitarni pregledi), Prijemnog odeljenja i Epidemiološke ambulante za uzorkovanje briseva za PCR analizu i za antigensko testiranje na SARS-CoV-2 virus, petak, 22. april, je neradni dan.

Tokom preostalih dana praznika 23, 25. aprila, kao i 2. i 3. maja, rad sa korisnicima će se obavljati u Jedinici za zdravstveni nadzor (Sanitarni pregledi) u terminu od 7:15 do 13:00 časova, na Prijemnom odeljenju u terminu od 7:00 do 13:00 časova i u Epidemiološkoj ambulanti u terminu od 7:30 do 12:00 časova.

Red vožnje tokom praznika

Sekretarijat grada Beograda za javni prevoz saopštio je ranije da će tokom uskršnjih i prvomajskih praznika važiti red vožnje koji se primenjuje subotom i nedeljom.

U saopštenju se navodi da će u petak, subotu i ponedeljak, 22, 23. i 25. aprila, važiti red vožnje koji se primenjuje subotom, dok će za Uskrs, 24. aprila, važiti nedeljni red vožnje.

Za vreme prvomajskih praznika na gradskim, prigradskim i lokalnim linijama će u ponedeljak i utorak, 2. i 3. maja, biti primenjen red vožnje za subotu, dok će 1. maja biti primenjen red vožnje za nedelju.

Tokom praznika, od Velikog petka, 22. aprila, zaključno sa ponedeljkom, 25. aprila, te od 1. do 3. maja, minibus ekspres linije će saobraćati po redu vožnje za nedelju, prenosi Beoinfo.

Parkiranje u zoniranim delovima grada

Tokom uskršnjih i prvomajskih praznika JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada, od petka, 22. aprila, do ponedeljka, 25. aprila, kao i tokom prvomajskih praznika, u ponedeljak i utorak, 2. i 3. maja, saopšteno je iz ovog preduzeća. U istom periodu biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u Takovskoj 31 i Mileševskoj 51.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta tokom predstojećih praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada počinje posle uskršnjih praznika od utorka, 26. aprila, a posle prvomajskih praznika od srede, 4. maja.

Radno vreme pošta

Za vaskršnje praznike, od 22. do 25. aprila 2022. godine, radiće dežurne pošte u Beogradu i drugim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima – ukupno 72 pošte u celoj zemlji.

Svih dana praznika, Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, pošta na aerodromu Nikola Tesla i pošte na graničnim i administrativnim prelazima, rade neizmenjeno – non-stop.

U petak 22. aprila i ponedeljak 25. aprila, radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, pošte u „Univereksport” objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru. Ove pošte biće otvorene i u subotu 23. aprila, a tog dana dežuraće i druge pošte u većim gradovima i turističkim centrima.

Na Vaskrs, u nedelju 24. aprila, radiće beogradska Glavna pošta, pošta na aerodromu Nikola Tesla i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Radno vreme tržnih centara u Beogradu

Tržni centri radiće 22. aprila do 18.00. U subotu, 23. aprila, imaće redovno radno vreme, dok će u nedelju svi tržni centri biti zatvoreni (osim bioskopa u tržnim centrima – koji rade). Od ponedeljka, 25. aprila – radiće redovno:

Aviv park Zvezdara (Živka Davidovića 86), Ada Mall (Radnička 9), BEO Shopping Center (Vojislava Ilića 141), Beteks Shopping Center (Požeška 42a), BIG Fashion (Višnjička 84), BIG Rakovica (Patrijarha Dimitrija 14), Galerija Belgrade (Bulevar Vudroa Vilsona 12), Delta City (Jurija Gagarina 16), Zemun park (Autoput za Novi Sad 124-126), Zira SC (Ruzveltova 33), Immo Outlet centar (Gandijeva 21), Mercator centar (Bulevar umetnosti 4), Rajićeva Shopping Center (Knez Mihailova 54), Stadion SC (Zaplanjska 32), Stop Shop (Zrenjaninski put bb), SC Karaburma (Mirijevski bulevar 18b), Ušće SC (Bulevar Mihajla Pupina 4)

Veletržnica Beograd

Veletržnica Beograd za vreme praznika će od 22. do 25. aprila raditi 24 časa.

Veletržnica Beograd će takođe raditi 24 časa od 1. do 3. maja.

Drogerije

Drogerijski lanci na Veliki petak će raditi po skraćenom radnom vremenu do 17 ili 18 časova u zavisnosti od konkretnog objekta, dok u subotu, 23. aprila, važi uobičajeno radno vreme.

Na Uskrs 24. aprila, neće biti otvorene, dok će tokom drugog dana ovog praznika raditi po prilagođenom vremenu. Praznik rada, 1. maj, je takođe neradan, osim u dm drogerijama u okviru tržnih centara.

Marketi

Marketi neće raditi na dan Uskrsa, 24.aprila i za 1.maj.

Prodavnice će u petak 22. aprila raditi skraćeno, do 18 časova, dok će u subotu 23.aprila i u ponedeljak 2.maja biti otvorene prema regularnom radnom vremenu.