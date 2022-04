Milorad Komrakov u svojoj knjizi otkriva: MILOŠEVIĆA SMO ZA VREME NATO AGRESIJE, PO CEO DAN VOZILI U „ZASTAVI 101“, DA BI ZAVARALI TRAG!

Novinar Milorad Komrakov u svojoj knjizi: 02:06 „Bombardovanje RTS-a, Moja Istina“, otkriva do sada nepoznate detalje o zbivanjima tokom agresije NATO na SR Jugoslaviju.

U noći između 20 i 21. aprila 1999, godine, negde posle 3 časa ujutru, dvadeset osmog dana NATO agresije na SRJ, bombardovan je Poslovni centar „Ušće“, u narodu poznat kao zgrada „CK“, nekadašnje sedište Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, tada sedište Socijalističke partije Srbije. U trenutku bombardovanja, u ovoj zgradi bilo je smešteno i nekoliko TV i radio stanica, za koje su zlonamerni govorili da su bili prorežimski mediji. Antene tih medija postavljene na vrhu zgrade, izgleda, da su bile i dodatni razlog njenog bombardovanja.U toj zgradi poslovni prostor koristilo je dvadesetak firmi, a među njima i TV stanice "Pink" i RTV "Košava". Preko odašiljača na "Ušću" svoj program emitovala je i TV "Braća Karić", ali redakcija je bila na drugom mestu. Sa kolegom, snimateljem, Životom Neimarevićem, čim smo čuli strahoviti prasak, i, preko svojih izvora, saznali šta je pogođeno, za nekoliko minuta, među prvima, bili smo na licu mesta. Prizor je bio užasan. Zgrada je gorela, a tek kada smo se približili primetili smo da je pogođena na dva ili tri mesta.Tu smo sreli, prilično ogorčene, Vlajka Stojiljkovića, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova i Goricu Gajević generalnog sekretara SPS-a, kao i Dragana Čovića, tadašnjeg komandanta Ratnog štaba civilne zaštite Beograda. Pitao sam ministra, kakva je situacija, da li je u zgradi bilo ljudi i šta je pogođeno. Odgovorio je da je „CK“ bio prazan i evakusan. Gledali smo zgradu koja je jednim projektilom pogođena pri vrhu i, sa dve rakete pri dnu, i bila je zahvaćena vatrom. Bilo nam je čudno da nije srušena ali nam je neko od okupljenih, objasnio da je bivša zgrada Saveza komunista Jugoslavije sazdana od betona, pa je, verovatno zbog toga „izdržala“ pokušaje da je, kako će se kasnije saznati, sa sedam projektila, potpuno sravne sa zemljom. Snimili smo izveštaj sa lica mesta i sve kadrove koje smo mogli, ništa nije bilo zabranjeno, sem ulaska u pogođenu zgradu. Snimili smo i kratku izjavu ministra Vlajka Stojiljkovića koji je osudio ovaj napad, i rekao da je NATO gađao civilni objekat koji se ne može smatrati legitimnim vojnim ciljem. Pozvao sam dežurnog urednika u redakciji Suzanu Gvozdenović i rekao joj da o svemu obavesti generalnog direktora, kako bi i mi, poučeni ovim događajem, pojačali mere zaštite ljudstva i tehnike. Krenuli smo ka redakciji da napravimo prilog za prve naredne VESTI.

Komentarisali smo da gađanje ove zgrade sasvim sigurno nema nikakav vojni smisao, i da će biti veoma zanimljivo kako će sad Džejmi Šej, zvani „kolateralna šteta“, i ostale glavešine NATO, politički ili na drugi način, opravdati bombardovanje sedišta jedne političke partije i nekoliko poslovnih i medijskih kuća.

Poslovni centar „Ušće” sa svojim 141 metrom visine činio je najvišu zgradu u Srbiji i drugu po visini zgradu na Balkanu. Nalazi se na opštini Novi Beograd , u bloku 16 na na ušću Save u Dunav. Sagrađen je 1964.godine kao „Palata društveno-političkih organizacija”. Iako je za sobom ostavio nekoliko izuzetno važnih državnih građevina, arhitekta Mihailo Janković (umro 1976. godine) koji je projektovao zgradu bivšeg CK-a, prilično je "zaboravljen" u stručnim krugovima. Danas je to poslovna zgrada u vlasništvu kompanije MPC. U rekonstrukciju ovog zdanja, nakon njenog oštećenja prilikom NATO bombardovanja uloženo je 35 miliona evra, zgrada je dobila dva nova sprata i danas ima 25 spratova.

Taj dan i noć, kada je gađana nekadašnja zgrada „CK“ ostao sam u redakciji. Nisam išao kući. Bilo je mnogo posla.

Sutradan NATO je odabrao još „atraktivniji“ cilj.

Loveći predsednika Miloševića, NATO je 22. aprila 1999. godine, oko 4 sata ujutro, sa dva projektila pogodio rezidenciju u Užičkoj 15. Prva eksplozija je odbacila vojnika, stražara rezidencije, deset metara, preko ograde, na drugu stranu Užičke ulice. Pre 20 godina avioni NATO-a su gađali rezidenciju predsednika SRJ u Užičkoj i potpuno je razorili, ali Slobodan Milošević u to vreme nije bio u vili već na tajnoj adresi.

Vilu u Rumunskoj 15, (posle Drugog svetskog rata ulica je preimenovana u Užičku) koju je izgradio 1933. vlasnik nekoliko rudnika, inženjer Acović, a od Drugog svetskog rata koristio ju je kao omiljenu rezidenciju Josip Broz Tito, piše tadašnji „Telegraf“. Slobodan Milošević se u ovo zdanje uselio 1997. godine, kad je postao predsednik Savezne republike Jugoslavije. Kada se uselio u Titovu kuću Milošević nije menjao njen enterijer.

Zadržao je Titov radni sto i kabinet od hrastovine i mahagonija, sa velikom slikom Krste Hegedušića ”Stubička bitka.“ Pažljivo je čuvao i Brozovu biblioteku, na koju je Maršal bio posebno ponosan. Svojevremeno je gostima pokazivao prvo izdanje Marksovog ”Kapitala”(Hamburg 1878), faksimile portugalskih srednjovekovnih pomorskih karata, kao i sopstvena Sabrana dela u 24 knjige.

Predsednik Milošević, koji je bio meta napada NATO, nije ubijen, jer je te večeri spavao kažu, u svom skrovištu, u tajnom stanu u Đušinoj ulici.Nekoliko dana pre raketiranja sve vredne stvari su iz rezidencije, kamionima, prevezene na skrovito mesto. Nekadašnji Zlatni salon Jovanke Broz i Mire Marković bio je ukrašen stilskim nameštajem, slikama, pozlaćenim umetninama i crnim klavirom. Bomba, koja je upala kroz krov u salon i eksplodirala, spržila je farbu i tapete sa zidova, pokidala mahagoni i furnir sa nameštaja i čitav salon pretvorila u pepeo i prah. “Preživeli” su samo tri stilska stočića, dve fotelje i klavir, koji je ostao bez nogu, ali njegove crno-bele dirke i danas proizvode ton.

„Večernje novosti“ 28. decembra 2008. godine, objavljuju eksluzivnu priču o nekadašnjoj Miloševićevoj rezidenciji.

„U “zabranjeni grad”, predsednički kompleks Užičke 11 i 15, koji je NATO bombardovao 1999. godine, ušli smo kroz dvorište vile “Mir”, stazom kojom su nekada šetali Tito, pa Sloba. Dva hrasta, iznikla iz žirova koje je Džon Lenon poslao na poklon Josipu Brozu, “okovana” su granjem i nepokošenom, vlažnom travom. Naš domaćin Miloš Alavanja proveo nas je pored kapije u Užičkoj ulici na ispucalu kamenu stazu, ispred nekadašnjeg balkona predsedničke rezidencije, objavljuju „Večernje novosti“. „ Prva bomba je pala kroz krov, u središte rezidencije i “odsekla” stepenište, terasu i izbacila sve prozore i vrata iz zidova - priča Alavanja. Od bombardovanja su stradale sve prostorije i celokupan nameštaj koji je ostao.U susednoj odaji, gde je nekada bila trpezarija sa velikim gostinskim stolom, sve je uništeno - pokazuje Alavanja. U eksploziji je otkinut sa plafona i raskomadan veliki kristalni luster. Druga NATO bomba je pogodila bivši Titov, tada Miloševićev kabinet. On je, bukvalno, odsečen od zgrade i potpuno uništen. Jedna gromada iz tog krila odletela je 20 metara. Na spratu rezidencije bilo je šest spavaćih soba, dva salona i kupatila. Desno se nalazila spavaća soba Slobodana Miloševića i Mire Marković, ali je i ona potpuno uništena. Inače, čitava rezidencija je imala 2.000 kvadrata, ali je odsecanjem desnog krila skraćena i pretvorena u - ruševinu. Bombe NATO nisu, jedino, oštetile podrum, u kom su se nalazile kuhinja i električna kotlarnica. Danas su tu vešernica i kotaoGoran Pajić, bivši telohranitelj Slobodana Miloševića, predsednika Srbije i SRJ, otkriva da su za vreme NATO bombardovanja 1999. godine Miloševića vozili u "zastavi 101" po Beogradu, pokušavajući da zavaraju trag jer su imali informacije da neprijatelj preko satelita pokušava da ga locira i likvidira. Pajić je ispričao kako je od 1991. do 2001. godine čuvao Miloševića, a govorio je o njegovoj porodici, prijateljima, kolegama i dramatičnim vremenima u kojima je vodio Srbiju.

„Nekoliko dana pred bombardovanje dobili smo informaciju da je i rezidencija u Užičkoj 15 postala meta, pa predsednik nije bio u njoj. Kada bi Milošević kretao negde, recimo iz Belog dvora, gde se sastajao sa stranim diplomatama, polazili smo sa desetak vozila, a bili su parkirani ispod jedne nadstrešice. Vodili smo računa jer su strane službe pratile naša vozila kako bi locirali gde je smešten Milošević i poslali mu navođenu bombu. Tako se nije znalo u kom je automobilu, a najviše smo ga vozili "stojadinom", i to po celom gradu - rekao je Pajić u emisiji "Goli život" na TV Hepi i dodao da je sve vreme bombardovanja Milošević bio u Beogradu, u stanovima na Dorćolu i na Starom gradu i u vili u blizini rezidencije.Pajić tvrdi da je kod bivšeg predsednika više puta u tajnosti dolazio i bivši premijer Zoran Đinđić, koga je jednom lično on dovezao u rezidenciju u Užičkoj 16, i to neposredno pre izbora za gradonačelnika 1997.„Jednom sam vozio pokojnog Đinđića kod predsednika. Jedan dolazak je bio kad je trebalo da postane gradonačelnik. Tad je ušao u rezidenciju u Užičkoj 16 i rekao: "Predsedniče, duboko poštovanje i poklonio se" - kaže on.

Kamere RTS-a snimile su ceo ovaj događaj i slika je iz Beograda otišla u svet.Tog 22.aprila 1999. godine bila je to prva vest u centralnom TVD 2. I taj dan sam proveo u redakciji . Bila je to moja druga uzastopna neprospavana noć. Treću, koja je sledila, pamtim kao najgoru u mom životu, kao najteži trenutak u svojoj profesionalnoj karijeri.

Bila je to noć kada je NATO ubio 16 mojih kolega iz RTS-a!

Sutra: Miroslav Mlinar, čovek koji je spašavao bombardovane radnike RTS-a

Autor: Milorad Komrakov