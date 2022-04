DANAS SE OČEKUJU GRMLJAVINA I OLUJE ŠIROM SRBIJE! RHMZ upozorava: Na snazi je žuti meteo alarm! PORED PADAVINA, MOGUČI I SNAŽNI UDARI VETRA!

Danas, 22. aprila, toplo, nestabilno i vetrovito. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima. Posle podne se očekuju lokalni plјuskovi sa grmlјavinom.

Prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) poslednjeg radnog dana ove nedelje, očekuje se promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše.

Minimalna temperatura sutra od 7 do 13, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U subotu prepodne oblačno sa kišom, a tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura do 23°C.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, vetrovito i toplije vreme, uz umeren i jak vetar i smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najniža temperatura biće oko 11, najviša oko 21 stepen.

BIOPROGNOZA

Nepovoljne meteorološke prilike izazvaće pojačanje tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a poseban oprez savetuje se osobama sa srčanim i reumatskim oboljenjima i astmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i zglobovima, nervoza i glavobolja.

U nedelju sunčano i veoma toplo, uz umeren vetar. Maksimalna temperatura do 28°C. Početak nove radne nedelje donosi pretežno sunčano vreme, u pojedinim krajevima zemlje mestimično sa kišom. Maksimalna temperatura od ponedeljka do srede do 25°C.

BEOGRAD SUTRA

U glavnom gradu sutra prepodne oblačno i suvo, a popodne povremeno sa kišom.Minimalna temperatura 13 stepeni, maksimalna dnevna 25.

Subota

Ujutro i pre podne promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče razvedravanje. Vetar umeren, ponegde i jak, zapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena.

Nedelja

Ujutro i pre podne pretežno sunčano. Posle podne i uveče promenljivo oblačno, na severu i zapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u planinskim predelima jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 22 do 26.

Ponedeljak

Pre podne umereno do potpuno oblačno, na severu i istoku sa kišom, lokalno i pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 9 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25.

Autor: