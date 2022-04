UKRADENO ČAK 15.000 KATALIZATORA! Lopovi ga skidaju sa automobila za 30 sekundi, a evo kako uzimaju VELIKI NOVAC!

Čak 15.000 katalitora ukradeno je od donošenja uredbe o regulaciji izduvnih gasova.

Rat u Ukrajini, kao i uredba o merenju izduvnih gasova prilikom registracije vozila u Srbiji uzrokovali su veliki porast krađe katalizatora sa vozila. Ovi prečišćavači sa automobila su veoma skupi kao novi, ali i polovni delovi. Lopovi su se zato, tokom poslednje dve godine uvežbali za skidanje sa automobila, a iskusnim kradljivcima dovoljno je svega između 10 i 30 sekundi da skinu katalizator sa auta.

Zbog ukrajinske krize izazvana je velika nestašica i na tržištu plemenitih metala! To su iskoristili dovitljivi lopovi u Srbiji, koji masovno kradu katalizatore sa automobila jer u njima ima platine, paladijuma i rodijuma, upozoravaju stručnjaci iz auto-industrije.

Već je ukradeno, kako prenosi Informer, oko 15.000 katalizatora, kažu upućeni, a očekuju da do kraja godine taj broj bude znatno veći. Policiji je teško da uđe u trag ovim prevarantima jer su sve veštiji i brži. Iskusnim lopovima dovoljno je svega između 10 i 30 sekundi da otkače katalizator, a njihova prodaja na "crnom tržištu" dostigla je cenu od 270 do čak 900 evra po komadu, u zavisnosti od toga koliku količinu plemenitih materijala imaju.

Organizovana mafija

Najmanja zarada je kod benzinaca, znatno veća kod dizelaša, a najveća kod automobila japanskih proizvođača jer oni najviše brinu o ekologiji i zaštiti životne sredine, kao i kod kamiona, gde iz jednog katalizatora nakon rasklapanja može da se dobije čak 20 grama platine. Kao i svaki vid organizovanog kriminala, i ovde postoji uigrani "mehanizam", koji se zasniva na tome da lopovi ukradene katalizatore odnose određenim firmama u Srbiji, registrovanim uglavnom za otkup zlata. One ih rastavljaju kako bi izdvojile plemenite metale, nakon čega ih šalju srodnim firmama u Hrvatskoj, koje ih dalje distribuiraju najčešće u Italiju, ali i druge evropske zemlje.

U jednoj od firmi koja otkupljuje katalizatore otkrili su nam kako sistem funkcioniše.

- Nijedna firma koja radi otkup nije povezana sa automobilskom industrijom. Svi smo registrovani uglavnom kao otkupljivači zlata i drugih plemenitih materijala, i u ugovorima koje pravimo, kada otkupljujemo, ne stoji da su nam prodali deo automobila, nego određene gramaže platine, paladijuma i rodijuma. Tačno se zna koje grupe "rade sa katalizatorima", one to donesu nama i onda sledi odvajanje plemenitih materijala od ostatka delova, što je proces koji traje 10 dana. Kada se to uradi i kada dobijemo čistu platinu, paladijum ili rodijum, mi to izmerimo i platimo ljudima. Isplaćujemo 90 odsto tržišne cene za platinu i paladijum i 85 odsto za rodijum, i ostalo je naše - kaže naš izvor.

Zarada od lopovluka

On objašnjava da nije svaki katalizator podjednako bogat plemenitim metalima i da od toga zavisi zarada.

- Primera radi, najmanje ih ima u benzincima: 1,8 grama platine, 1,7 grama paladijuma i 0,18 grama rodijuma. To bismo po današnjim tržišnim cenama, sa oduzimanjem naših procenata, isplatili 269 evra po katalizatoru. A to je najjeftinija opcija. Dizelaši imaju 4-5 grama platine, tu mogu da zarade oko 400 evra u zavisnosti od modela, kod japanskih automobila svega ima više i tu je više od 500 evra. Najvredniji su, naravno, kod kamiona, gde ima i po 20 grama platine - rekao nam je on i objasnio šta dalje rade sa tim plemenitim metalima:

- Sve to završi na tržištu Evropske unije. Roba iz Srbije uglavnom se prodaje sličnim firmama u Hrvatskoj, a one je dalje prodaju u Italiju, gde se od toga, između ostalog, prave zubne proteze?!? Mi sa tim dalje nemamo ništa, jer kada prodamo u Hrvatsku, naš posao je gotov. I to je pravno čist posao, trgovina plemenitim materijalima nije zabranjena.

Šta se nalazi u katalizatorima i koliko to vredi na berzi:

Plemeniti materijali

Cena jednog grama na berzi u evrima

Platina 37,67

Paladijum 75.62

Rodijum 617,29

Koji modeli imaju "najvrednije" katalizatore

1. volvo 740s i 750 s

2. mazda 626

3. mercedes sprinter 216 cdi i s63 brabus

4. fijat punto (2000. i 2001. godište)

5. folksvagen polo (2000. i 2001. godište)

