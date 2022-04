I DANAS SMENA SVA 4 GODIŠNJA DOBA! Sunce, vetar i kiša: Evo kakvo vreme nas očekuje na Veliku subotu!

Danas promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima uz ređu pojavu kratkotrajne kiše. Oblaci se premeštaju od zapada na istok i nešto veća šansa za kišu biće u istočnim predelima, a manja na zapadu Srbije. Vetar slab zapadnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 19°C u Subotici do 23°C u Leskovcu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 11°C do 14°C.