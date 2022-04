Komrakov: MIROSLAV MLINAR, čovek koji je prvi spašavao bombardovane radnike državne televizije!

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji remosimo u celosti:

U noći 23. aprila našao se ispred zgrade RTS, kada mu je iznad glave prošištala raketa. Silina detonacije ga je odbacila i povredila mu nogu. Nakon poslednje rakete koja je pogodila zgradu Televizije u onoj prašini i dimu začuo je zapomaganje i jauke unesrećenih ljudi, koji su se našli u toj strašnoj gomili armiranog betona. Ništa ga, međutim, nije sprečilo da prvi uleti u porušenu zgradu i pomogne povređenima. Popeo se na ruševine i ušao u zgradu.

Miroslav Mlinar, 1999. godine, iako je živeo u Australiji, došao je u Srbiju kada je njegovu zemlju napao NATO pakt. U Beograd je stigao 1. aprila, drugog dana nakon što je u Sidneju organizovao demonstracije protiv NATO bombardovanja na kojima je učestvovalo više od 50.000 ljudi, pretežno Srba. Tako je o ovom hrabrom mladiću, rodom iz Benkovca, 23. maja 2014. godine, pisao inertnet sajt Pouke.org.

List „Novosti,“ u eksluzivnom intervjuu, dve decenije kasnije, Mlinara naziva herojem spašavanja nastradalih u bombardovanju RTS-a. Prenosim neke delove te priče o čoveku, koji je zaslužio da ga upozna Srbija.

„Pre nego što sam prišao Milovanu Jankoviću koji je ležao krvav katapultiran sa trećeg sprata i nogu priklještenih betonskim pločama u ruševinama zgrade TV u Aberdarevoj, prvo sam trojicu kontuzovanih radnika RTS izveo iz prašine pogođene zgrade. Njih dvoje je bilo samo „zbunjeno“ i uplašeno a trećeg sam nosio na rukama do stepenica ka Tašmajdanu. Pošto sam prišao teško povređenom Jankoviću čije je telo visilo nad zemljom ponovo su se začuli avioni. Ljudi koji su se okupili počeli su da beže u strahu od nove rakete takozvanog „overavanja“ a ja sam ostao podmećući svoja leđa pod leđa ranjenika jer nisam imao više snage da ga držim rukama. Posle 10 minuta stigli su vatrogasci“ - ekskluzivno za “Novosti“, svedoči Miroslav Mlinar heroj spašavanja radnika RTS tog 23.aprila 1999. godine.

On je bio prvi koji se našao da pomaže unesrećenima u zgradi nacionalnog TV emitera Za svoje zasluge iz 1999. godine nagrađen je titulom Ambasadora humanosti 2000. godine a aprila 2008. godine, odlukom Vlade Srbije, postao je nosilac počasnog biometrijskog pasoša Srbije broj 1. koji mu je svečano dodeljen u Skupštini Srbije povodom 204 godišnjice od izdavanja prvog državnog dokumenata nezavisne države sa srpskim imenom. Miroslav je Heroj našeg naroda u ratu i miru.U nastavku ispovesti povodom dve decenije od najvećeg NATO zločina Mlinar kaže da su samo maloumni zlikovci, RTS mogli da označe kao „vojni objekat visoke važnosti“. Dodaje da je NATO hteo te noći da ubije istinu koja je preko tog TV predajnika išla u svet. Konstatuje Miroslav i da se, 20 godina od strašnog događaja u Aberdarevoj, pokazalo da se istina ne može ubiti i da je za razliku od NATO pakta ta istina besmrtna.

„Jadnog Miku, zarobljenog u betonskoj klopci detonacija rakete izbacila je iz kancelarije kao katapult pilota.On je bio u svojoj stolici kada su srušene tavanice pale po njegovim nogama. Bila mu je otkinuta šaka, glava i grudni koš potpuno otvoreni a on i dalje svestan. Da bi ga izvukli ispod tona i tona betona bilo je neophodno da mu što pre amputiramo noge. Kada je došla lekarska ekipa koju je vodio dr Vlada Đukić, Janković me pogledao u oči čvrsto levom rukom stegao za ruku i rekao: „Seci sine, seci kao da su dušmanske!“ Gledao me je i dalje u oči dok je njegova krv prskala po meni.“ Mlinar na ovom mestu hvata dah i nastavlja:

„A onda sam čuo drugi glas ...Kolega samo malo mesta...“ Stigao je i dr. Slobodan Ivanović iz klinike Anlave. On se pridružio Đukiću prilikom amputacije Mikine druge noge.Taj događaj je u TV prenosu tada gledala cela Srbija.“ Sudbina je htela da se upravo na tom mestu ponovo susretne sa doktorom Slobom koji je kao hirurg, dobrovoljac 1993. godine bio u jedinici kapetana Dragana i koji je iz Miroslavljevih nogu nakon ranjavanja i operacije u improvizovanoj ratnoj bolnici, izvadio 32 šrapnela od protivtenkovske mine i spasao njegove noge od sigurne amputacije. Spasilac iz srpskog Benkovca Miroslav Mlinar koji je te 1999, imao 32 godine svoj podvig preživeo je samo zahvaljujući izuzetnoj fizičkoj spremi.Pošto je zajedno sa lekarima amputirao noge nesretniku on se odmah uputio ka spratu iznad, odakle se čulo zapamaganje čoveka kome je gvozdena armatura bila zarivena u slabinu. Seća se Miroslav i kako su plameni jezici požara u unutrašnjosti smrvljene zgrade krenuli ka tom čoveku i, dodaje ,da je hteo da pretekne vatru.U trenutku kada se peo, uz ruševine, do čoveka u koga je bilo zariveno gvožđe osetio je kako mu se „koči“ grlo i kako gubi snagu .Otrovi koji su se oslobodili u oblacima pošto je NATO raketa pogodila laboratoriju RTS sa hemikalijama za razvijanje filma potpuno su ga ovladali.

„Kažu da sam navodno ustao kod stepenica koje vode ka crkvi Svetog Marka i da sam napravio par koraka ali ja se ne sećam. Probudio sam se u „Šoku B“ Kliničkog centra gde sam ležao uz Miku čije sam noge sekao. On je umro par sati kasnije a ja sam tu bio gotovo polumrtav. A onda je Mlinar preživeo i bombardovanje bolnice „Dragiša Mišović“ 20 maja 1999. godine.

„Prebacili su me na Kliniku za plućne bolesti budući da mi je sluzokoža disajnih organa bila skroz spaljena u Aberdarovoj. Doktor Mandarić načelnik bolnice i dr Sanja Radovanović su me operisali 11. maja ali sam u šok sobi, u stanju polusvesti bio i tog 20.maja kada su, sa šest projektila NATO zlikovci gađali bolnicu “Dragiša Mišović“.U mojoj klinici je došlo do panike osoblje nije stiglo da me prebaci u podrum i posle su me našli kako ležim na podu prekriven staklom, jer su me detonacije izbacile iz kreveta“.Tih mesec dana koliko je Miroslav Mlinar proveo u bolnicama tokom NATO agresije su, verovali ili ne, samo jedan mali deo životnih iskušenja ovog velikog čoveka. Odmah po povratku u Australiju zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, Miroslav je proveo još mesec dana u sidnejskoj bolnici „Princ Alfred“ gde su ga tretirali kao „ozračenog radioaktivnog pacijenta“. Ne postoji scenarista koji može da napiše Mlinarevu“priču“. Njegovu sudbinu je veli pisao život koji je, što reče Kusturica - čudo.

Miroslav Mlinar je, takođe spasao 700 života za vreme poplava u Obrenovcu. Miroslav je Srbin iz Zadra, i bio je visoki funkcioner Srpske demokratske stranke. Pored toga, on je vojno lice i uspeo je da preživi jedan atentat, dok je tri puta ranjavan. Za vreme ratova koji su se dešavali u Jugoslaviji, izgubio je jedanaest članova porodice i borio se na strani Vojske Republike Srpske Krajine.

U spašavanju nastradalih u zgradi RTS -a učestvovalo je mnogo znanih i neznanih junaka, ljudi, koji su dobrovoljno pomagali, svesni da i sami mogu biti povređeni. Zahvaljujem svima njima!

Izdvojio sam Mlinara samo zbog činjenice što poznajem ovog velikog čoveka. Bio mi je gost u emisiji TVD 2 devedesetih godina, kada je na njega pokušan atentat. Nedavno smo se sreli, na ulici u Beogradu. Prišao mi je i pitao da li ga se sećam. Nisam ga prepoznao jer je, u međuvremenu, pustio bradu, ali sam rekao da mi se čini poznatim.Kada mi se predstavio, srdačno smo se izljubili i ispričali. Dogovorili smo se da se uskoro vidimo. Ima, kaže, puno toga da mi priča a piše i autobiografiju. Ovaj hrabri Benkovčanin preživeo je i korona virus, posle jednomesečne, teške borbe. “Sreća prati hrabre“ - kaže narodna poslovica.

Miroslav Mlinar danas živi u Beogradu.

Autor: Milorad Komrakov