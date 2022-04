SVEŠTENIK OTKRIO: Zašto se za Vaskrs farbaju jaja u CRVENO? Veruje se da je običaj, ali je istina DRUGAČIJA!

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliki petak u znak sećanja na dan kada je Isus Hrist razapet na krstu na Golgoti.

Ovaj dan obeležava se strogim postom, uzdržavanjem od bilo kakvog veselja i proslava, a vernici se okreću duhovnim vrednostima, miru i dobroti. Na taj dan se ne služi liturgija u crkvama i manastirima, a zvona se ne oglašavaju do Vaskrsa.

Na Veliki petak u svakom pravoslavnom domaćinstvu farbaju se i jaja, a ova tradicija datira od davnog hrišćanskog predanja o susretu Marije Magdalene i rimskog cezara.

Prema njoj, Marija Magdalena pojavila se pred rimskim cezarom sa punom korpom jaja tvrdeći da je Isus Hristos Vaskrsao.

Dalje predanje kaže da joj je cezar odgovorio da ako je Hristos zasta vaskrsao bilo bi isto kao kada bi bela jaja postala crvena. Marija Magdalena je na to odgovorila “Hristos vaskrse” i tada su sva jaja u korpi koja su bila bela postala crvena.

Sveštenik Stevan Jovanović istakao je da je ta legenda više deo narodnog predanja, nego crkvenog.

– Hrišćani koriste crvena jaja da se njihovim razbijanjem pozdrave na Vaskrs. To je deo narodnog predanja i nije deo sveštenih spisa i nije deo Sveteog pisma. Malo je verovatno da je Marija Magdalena uopšte mogla da dođe do rimskog Cezara. Možda do nekog ko je bio predstavnik rimske vlasti – istakao je sveštenik Jovanović.