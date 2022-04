IZRAELSKI OBAVEŠTAJAC PREDVIDEO RAT U UKRAJINI JOŠ PRE 4 GODINE: Ovo je rekao o Amerikancima, Rusiji i Kini - SASUO I ISTINU O SRBIMA!

Sjedinjene Američke Države gube status svetskog hegemona i još će ga kako-tako držati samo deset godina, ocenio je izraelski geopolitičar Jakov Kedmi, bivši šef izraelske obaveštajne službe "Nativ" i istakao da će se Amerikanci za svoju dominaciju "boriti iz poslednjih snaga".

Kedmi je ukazao da SAD poštuju jedino vojnu moć, a Rusija u punoj meri ima takvu moć. Dodao je da je Ukrajina sahranila američka očekivanja da će SAD i NATO moći da Rusiju napadaju iz Crnog mora.

- Amerikanci su podstakli pobunu na kijevskom majdanu, a sada se odjednom ispostavilo da je njihova ratna flota odbačena čak do Napulja. Može biti i dalje! - naglasio je Kedmi.

Izraelski ekspert posebno ukazuje i naglašava: - U Vašingtonu su već shvatili da ne mogu Rusiju baciti na kolena, a i da nemaju vremena za sticanje vojne nadmoći nad Rusijom.

Ako ste pomislili da je ovo njegova izjava data ovih dana, prevarili ste se. Čuveni izraelski obaveštajac je ove rečenice izrekao pre četiri godine, a preneli mediji!

Mnogo pre nego što je počeo oružani sukob u Ukrajini, on je istakao u emisiji "Veče sa Vladimirom Solovjevim" da je "Zapad napravio glupu grešku okrenuvši Ukrajinu protiv Ruske Federacije. Sada Sjedinjene Države više ne mogu koristiti Kijev u svoje svrhe, ali Vašington mora pružiti ekonomsku pomoć ukrajinskim vlastima, kao i čuvati ih od kratkovidnih i opasnih odluka".

Zapadne zemlje su, sprovodeći geopolitičku strategiju usmerenu protiv Ruske Federacije, kaže on, napravile grubu pogrešnu računicu koja im je potpuno uništila planove.



On je u tim svojim govorima rekao i da SAD pojačavaju pritisak na Iran jer je u toku borba za naftno tržište, ali udari Vašingtona na Teheran mogu povećati uticaj Kine u regionu. Tada je rekao da smatra da će Vašington plan koji je u to vreme spremao protiv Irana kasnije primeniti i protiv Rusije: - Biće to potpuna ekonomska blokada sa kažnjavanjem svih koji se usude da trguju sa Rusijom.

Inače, Jakov Kedmi je 2017. godine gostujući u već pomenutoj popularnoj emisiji "Veče sa Vladimirom Solovjovim" govorio je o sukobima u bivšoj Jugoslaviji.

Obaveštajna služba "Nativ", kojom je rukovodio, osnovana je radi povezivanja sa Jevrejima Sovjetskog Saveza i zemalja Istočne Evrope, a Kedmi je ekspert za vojno-politička pitanja i međunarodnu politiku.

- Jugoslavija je razbijena da bi se udarilo na Srbiju i da bi se sprečili budući, specijalni odnosi između Srbije i Crne Gore sa Rusijom. Glavni cilj je da Balkan ostane izvan ruskog uticaja - rekao je Kedmi.

On je izjavio da je raspad Jugoslavije (na Zapadu) dugo planiran i da su mu Slovenci koji su bili u vrhu obaveštajnih službi u Jugoslaviji, pričali o albanskim terorističkim akcijama na Kosovu. A onda se vratio na građanski rat u Jugoslaviji.



- Balkan je veoma komplikovan region, tamo pravednika nije bilo, bio je građanski rat i Srbi su dobro znali šta su im Hrvati uradili za vreme Drugog svetskog rata! Hrvati su ubijali Srbe i Jevreje, milion ljudi su ubili samo zato što su Srbi - podsetio je Kedmi.

- Ja mislim da Jakov odlično zna šta govori i da dobro vlada ruskim jezikom da bi mogao da se izrazi kako želi - rekao je Solovjov.

Kedmi je potom počeo da opisuje ustaške zločine nad Srbima.

- Oni su vodili ka rekama muškarce, žene i decu, razbijali im lobanje ogromnim palicama, a onda ih bacali u reku! To je tradicionalna hrvatska egzekucija! I Hrvati su počeli raspad Jugoslavije - rekao je on.

Kedmi je rekao i da su Hrvati i muslimani bili sledbenici Hitlera i dodao da su "90 odsto muslimanskog Hiterovog bataljona činili muslimani iz Bosne".

- Na njihovoj strani su devedesetih bili ljudi plaćeni i naoružani od strane Bin Ladena, ljudi iz Avganistani i Čečeni! Sav teroristički šljam sveta se skupio i ratovao protiv Srba u Bosni. Niko ne govori o Srbima koji su spaljivani u crkvama u Bosni i na Kosovu! To je bio građanski rat, nije bilo pravednika, ali za sve se krive samo Srbe.

Na pitanje drugog gosta u emisiji kako se osećao u Hrvatskoj, Kedmi, koji je Jevrej, je izjavio da se tamo osećao "kao u Nemačkoj", i počeo da priča o genocidu Nemaca nad Jevrejima. I nije više mogao da zadrži suze.

- Kad sam otišao u Austriju, prvo sam svog sina odveo da vidi Mauthauzen, a onda smo se zadesili na putu u Nemačkoj. Moj sin se probudio u autu i poželeo da izađe. Stali smo i pitao je: "Gde smo mi? U Nemačkoj?" I, ja sam rekao: "Da". I dečak je rekao: "Neću da izađem, neću da budem u Nemačkoj!" Imao je samo 6 godina - sa suzama je ispričao Kedmi.

Autor: