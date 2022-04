Na Uskrs zatvorene sve gradske ustanove i veliki marketi, RADE SAMO DEŽURNE SLUŽBE

Sve gradske ustanove i veliki marketi i tržni centri danas neće raditi zbog Uskrsa a pojedina javna preduzeća radiće po prazničnom rasporedu dok će u nekima biti samo dežurne službe koje će intervenisati u slučaju havarija.

Kovid centar Doma zdravlja „Novi Sad“ na Novom naselju radi od 7 do 13.30 sati a Služba pedijatrije (zdravstvene zaštite dece), opšte medicine i medicine rada će dežurati od 7 do 20 časova u ambulanti „Jovan Jovanović Zmaj”. Službe opšte medicine u Futogu, Kaću, Kovilju, Petrovaradinu i Kisaču će raditi od 7 do 10 časova.

Autobusi JGSP „Novi Sad” saobraćaju po redu vožnje za nedelju a NS bajk sistem JKP „Parking servis“ će raditi nesmetano ali će novi korisnici moći da se registruju tek nakon praznika.

U JKP “Stan”, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Novosadska toplana“ radiće samo dežurne ekipe dok će radnici Službe javne higijene JKP „Čistoća“ obavljati posao po programu za vikend. Novosadske pijace danas će raditi od 6 do 14 časova.

