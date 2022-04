SVI SE PITAJU KAKVO VREME NAS ČEKA ZA PRVI MAJ: Detaljna vremenska prognoza za praznike!

Narednih dana red sunca, red kiše, a od sledećeg vikenda se očekuje stabilizacija vremena, pokazuje vremenska prognoza.

U Srbiji u nedelju vrlo toplo sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom iznad 25°C u mnogim krajevima.

Vreme za vikend



Do kraja dana se očekuje razvoj oblačnosti, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Prema najavama meteorologa Đorđa Đurića, danas će visoke temperature pratiti i jaka košava i pesak iz Sahare. Posle podne na severu zemlje se očekuju grmljavinske oluje, lokalno i grad. Do kraja aprila očekuje nas veoma promenljivo, tipično prolećno vreme, uz manje zahlađenje oko 28. aprila.

Vremenska prognoza za narednu nedelju



U utorak će u Srbiji biti promenljivo oblačno i toplo, sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C, u Beogradu do 22°C, pokazuje vremenska prognoza Đurića.

U sredu sunčano i toplo. Ujutro i pre podne u severnim predelima Vojvodine, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak u svim predelima Srbije biće umereno do pretežno oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz prestanak padavina do kraja dana na severu Srbije. Duvaće pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 13 do 19°C, u Beogradu do 15°C, navodi Đorđe Đurić.

U petak će Srbija i dalje biti pod uticajem hladnije vazdušne mase sa severoistoka, a u prilog tome ići će i severno strujanje i jačanje snažnog anticiklona sa severozapada Evrope, koji će Srbiji doneti visok vazdušni pritisak i stabilizaciju vremena.

Prognoza vremena za Prvi maj



Đurić navodi da se za sledeći vikend očekuje stabilizacija vremena. U subotu u svim predelima smena sunčanih i oblačnih intervala i biće umereno toplo. Pred kraj dana vetar će biti u skretanju na jugoistočni i biće u pojačanju. Maksimalna temperatura biće od 17 do 21°C, u Beogradu do 20°C. U nedelju će biti sunčano i umereno toplo, uz maksimalne temperature oko 20°C. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, a u Pomoravlju i Podunavlju jaka košava, na jugu Banata sa olujnim udarima.

